Sultanbeyli'de iki binada yangın

Sultanbeyli Necip Fazıl Mahallesi Sinop Sokak'ta bulunan 2 katlı binanın çatısında, saat 11.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre, alevler kısa sürede çatının tamamını sardı. Binadaki vatandaşlar, kendilerini dışarıya zor attı. Çatıdaki alevler rüzgarın etkisiyle kısa süre sonra yandaki binaya sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yarım saat süren müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alınırken, bir vatandaş hafif yaralandı. Yarılı vatandaşa sağlık ekipleri olay yerinde ayakta müdahalede bulundu. Yangın havadan da görüntülendi.

"YANDAKİ BİNA DA BİZİM BİNAMIZ GİBİ HASAR ALDI"



Yangın çıkan binanın sakinlerinden Halil Sarıdağ, "Biz ailece dışarıda oturuyorduk, çay içiyorduk. Bir baktık yukarıdan dumanlar çıkıyor. Kısa süre sonra alevleri gördük. Daha sonra itfaiye ekiplerini aradık. Yangın daha sonra yandaki komşunun binasına da sıçradı. Yandaki bina da bizim binamız gibi hasar aldı" dedi.



Abdurrahim Yıldız ise, "Biz geldiğimizde duman çıkıyordu. Herkes o telaşla itfaiye ekiplerine saldırdı. Kendi imkanlarımızla evin camlarını kırıp müdahalede bulunduk. Çok şükür yaralanan olmadı" dedi.



Mahalle Muhtarı Ramazan Çağal da, "Yangının tam olarak neden çıktığını bilmiyorum. Ben de cenaze törenindeydim. Ancak yetişebildim. Yangın herhalde kerestelerden çıkmış. Çok büyük bir olay atlattık. Herhangi bir can kaybı yok. Mal kaybı var sadece, çatılar yanmış" dedi.

YANGINA HORTUMLA MÜDAHALE ETTİ



Öte yandan itfaiye ekiplerinin müdahalesinin yanında bir vatandaş da hortumla kendi çatısından yangına müdahale ettiği görüldü. Yangının çıkış sebebi hala araştırılıyor.