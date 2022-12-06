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Sultanbeyli'de iğrenç takip! Otomobilin durmasıyla koşarak kaçtı

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#İstanbul#Sultanbeyli#Taciz
Sultanbeylide iğrenç takip Otomobilin durmasıyla koşarak kaçtı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 06, 2022 10:41

İstanbul Sultanbeyli'de yolda yürüyen kadını bir süre takip ettikten sonra, arkasından yaklaşıp taciz eden G.T. polis ekiplerince yakalandı. G.T.'nin kadını taciz ettiği anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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Sultanbeyli Adil Mahallesi'nde 2 Aralık'ta saat 21.20'de bir kişi, yolda yürüyen kadını takip etmeye başladı. Bir süre kadını takip eden şüpheli sonra arkasından koşarak, kadını taciz etti. Şüpheli kadını yol kenarına doğru sürüklemek isterken yoldan geçen bir otomobil durumu fark etti ve durdu. Otomobilin durması üzerine şüpheli koşarak olay yerinden ayrıldı.

Sultanbeylide iğrenç takip Otomobilin durmasıyla koşarak kaçtı

Olayın ardından taciz edilen kadın polise giderek şikayetçi oldu. Polis ekipleri, 43 güvenlik kamerasını inceledi. Ekipler şüphelinin G.T. olduğunu belirledi. G.T. polis ekiplerince yakalandı. Taciz anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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Sultanbeylide iğrenç takip Otomobilin durmasıyla koşarak kaçtı

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#İstanbul#Sultanbeyli#Taciz

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