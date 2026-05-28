Sultanbeyli'de gecekondu yangını

Yangın, saat 01.00 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi Sevimli Sokak'ta bulunan gecekondunda çıktı.

Henüz bilinmeyen nedenle başlayan alevler, kısa sürede çatıyı sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gecekonduda bulunan 2 kişi çevrede bulunanların yardımıyla dışarı çıkarıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Sağlık ekipleri olay yerinde tedbir amaçlı hazır bekletilirken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangının ardından gecekonduda hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.