×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Sultanbeyli'de gecekondu yangını

Güncelleme Tarihi:

#Sultanbeyli Yangını#Gecekondu Yangını#İtfaiye Müdahalesi
Sultanbeylide gecekondu yangını
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 28, 2026 05:40

Sultanbeyli'de gecekonduda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, gecekonduda hasar meydana geldi.

Haberin Devamı

Yangın, saat 01.00 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi Sevimli Sokak'ta bulunan gecekondunda çıktı.

Henüz bilinmeyen nedenle başlayan alevler, kısa sürede çatıyı sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gecekonduda bulunan 2 kişi çevrede bulunanların yardımıyla dışarı çıkarıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Sultanbeylide gecekondu yangını

Sağlık ekipleri olay yerinde tedbir amaçlı hazır bekletilirken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangının ardından gecekonduda hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sultanbeyli Yangını#Gecekondu Yangını#İtfaiye Müdahalesi

BAKMADAN GEÇME!