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Sultanbeyli'de ekip otosuna bindirilen kişi böyle kaçtı

#Istanbul#Sultanbeyli#Polis

Sultanbeyli'de polis ekiplerince emniyete götürülmek üzere ekip otosuna bindirilen bir kişinin araçtan kaçma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, dün sabah saatlerinde Sultanbeyli Necip Fazıl Mahallesi'nde yaşandı. Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yürütülen bir çalışmayla ilgili bilgisine başvurmak için emniyete götürülmek istendiği S.Ö.'yü polis aracına bindirdi.

S.Ö., iki polis memurunun aynı araca geçmesinin ardından arka sağ kapıyı açıp hızla uzaklaştı.

Sultanbeylide ekip otosuna bindirilen kişi böyle kaçtı

O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. S.Ö.'nün olaydan kısa bir süre sonra Ahmet Yesevi Polis Merkezi Amirliğine geldiği belirtildi. Herhangi bir suçtan aranmadığı kaydedilen S.Ö.'nün işlemlerinin ardından emniyetten ayrıldığı ifade edildi.

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#Istanbul#Sultanbeyli#Polis

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