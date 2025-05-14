Sultanbeyli'de dehşete düşüren kaza! Hafriyat kamyonu otomobilin üzerine devrildi

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Kaza, saat 14.30 sıralarında Akşemsettin Mahallesi, Tavukçuyolu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Atatürk Caddesi’nden Tavukçuyolu Caddesi’ne dönen R.Y.’nin kullandığı 34 EH3469 plakalı moloz yüklü hafriyat kamyonu virajı alamayarak trafik ışıklarında bekleyen R.K. yönetimindeki 35 ASK 580 plakalı otomobilin üzerine devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Kazaya karışan ve sürücü kursu aracı olduğu öğrenilen otomobilde bulunan 1 kişi çevredekilerin yardımı ve kendi imkanlarıyla araçtan çıktı.

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Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Hafriyat kamyonundaki molozlar yola dökülürken yolun temizlenmesi için belediye temizlik ekibi olay yerine çağırıldı. Molozların temizlenmesinin ardından kazaya karışan araçlar vinçle yoldan kaldırıldı.

KAZA ANI KAMERADA

Kazaya karışan araçlarda hasar meydana gelirken, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.Görgü tanığı Şafak Aytaç, "Hafriyat kamyonu virajı aldığı sırada manevrasını kaybederek yıkıldı. Otomobilin üzerine yıkıldı. Yaralı yok. Polis, itfaiye geldi. Çekiciler şimdi kaldırıyorlar. Yol kapandı. Kazayı gördük ve sese geldik aynı zamanda " diye konuştu.(DHA)