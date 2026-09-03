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Sultanbeyli'de DEAŞ operasyonunda polise ateş açan şüpheli etkisiz hale getirildi

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#Sultanbeyli#DEAŞ Operasyonu#İstanbul Terörle Mücadele
Sultanbeylide DEAŞ operasyonunda polise ateş açan şüpheli etkisiz hale getirildi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 03, 2026 23:46

ultanbeyli'de DEAŞ terör örgütü ile bağlantılı olduğu belirlenen Berkan Ç. (21) ile polis ekipleri arasında çatışma çıktı. Şüpheli, polis tarafından etkisiz hale getirilirken, 1 vatandaş ise yaralandı. Yapılan araştırmalarda şüphelinin terör saldırısı planladığı belirlendi.

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Konuya ilişkin İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nce, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak yürütülen çalışmalarda; DEAŞ Silahlı Terör Örgütü ile bağlantılı olduğu ve ülkemizde terör saldırısı planladığı değerlendirilen Berkan Ç. (21) isimli şahsın yakalanmasına yönelik Sultanbeyli‘de bir operasyon gerçekleştirilmiştir. Şüphelinin görevli polislerimize ateş açması üzerine karşılık verilmiş ve şüpheli Berkan Ç. etkisiz hale getirilmiştir. Bu esnada bir vatandaşımız yaralanmıştır. Konuyla ilgili tahkikat devam etmektedir" ifadeleri yer aldı.

Sultanbeylide DEAŞ operasyonunda polise ateş açan şüpheli etkisiz hale getirildi

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#Sultanbeyli#DEAŞ Operasyonu#İstanbul Terörle Mücadele

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