Sultanbeyli’de DEAŞ operasyonu, 1 terörist öldürüldü

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nce, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak yürütülen çalışmalarda, DEAŞ silahlı terör örgütü ile bağlantılı olduğu ve Türkiye’de terör saldırısı planladığı değerlendirilen Berkan Ç.’nin (21) yakalanmasına yönelik Sultanbeyli’de operasyon gerçekleştirildi. Operasyon sırasında polislere ateş açan Berkan Ç., etkisiz hale getirildi. Bu esnada bir vatandaş da yaralandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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