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Sultanbeyli’de DEAŞ operasyonu, 1 terörist öldürüldü

Güncelleme Tarihi:

#DEAŞ Operasyonu#Sultanbeyli Haberleri#Terörle Mücadele
Oluşturulma Tarihi: Eylül 04, 2026 07:00

İSTANBUL Sultanbeyli’de, silahlı terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda görevli polise ateş açan Berkan Ç., etkisiz hale getirildi. Bir vatandaş da yaralandı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nce, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak yürütülen çalışmalarda, DEAŞ silahlı terör örgütü ile bağlantılı olduğu ve Türkiye’de terör saldırısı planladığı değerlendirilen Berkan Ç.’nin (21) yakalanmasına yönelik Sultanbeyli’de operasyon gerçekleştirildi. Operasyon sırasında polislere ateş açan Berkan Ç., etkisiz hale getirildi. Bu esnada bir vatandaş da yaralandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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#DEAŞ Operasyonu#Sultanbeyli Haberleri#Terörle Mücadele

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