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Ali ABLAY / İSTANBUL , (DHA)
Haber Giriş: 08.04.2020 - 12:49,Son Güncelleme:/

Sultanbeyli'de daireden bozma kumarhaneye baskın kamerada

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Sultanbeyli'de daireden bozma kumarhaneye baskın kamerada
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SULTANBEYLİ'de kumar oynarken yakalanan 13 kişiye toplam 41 bin 340 lira para cezası kesilirken, iş yeri mühürlendi.

Sultanbeyli Abdurrahman Gazi Mahallesindeki bir iş merkezinde kumar oynandığı bilgine ulaşan polis ekipleri harekete geçti. İş merkezinin içerisindeki daireye dün baskın düzenleyen polis, 13 kişiyi kumar oynadıkları sırada yakalarken, masaların üzerinde 80 lira ve iskambil kağıtları olduğu belirledi. Kumar oynarken yakalanan 13 kişiye Hıfzıssıhha Kanununa Muhalefet suçundan kişi başı 3 bin 180 lira para cezası kesilirken, daire sahibi hakkında kumar oynanmasına yer ve imkan sağlamak suçundan işlem yapıldı. Daire zabıta ekiplerince mühürlendi.

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