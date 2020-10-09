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İSTANBUL(DHA)
Haber Giriş: 09.10.2020 - 15:15 | Son Güncelleme:

Sultanbeyli’de cami girişlerine el dezenfektan üniteleri yerleştirildi

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Sultanbeyli’de cami girişlerine el dezenfektan üniteleri yerleştirildi
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Sultanbeyli Belediyesi, koronavirüse karşı mücadelesini sürdürüyor. İlçe genelinde toplu alanları dezenfekte eden belediye ekipleri, önlemler kapsamında camilerin girişlerine el dezenfektan üniteleri yerleştirdi.

Sultanbeyli Belediyesi, ilçede eczaneler, sağlık kuruluşları, okullar, PTT şubeleri, ATM'ler gibi halkın yoğun şekilde kullandığı alanların düzenli olarak dezenfekte edildiğini duyurdu. Diğer taraftan koronavirüs ile mücadele kapsamında belediye ekipleri, camilerin girişlerine de el dezenfektanlarının bulunduğu üniteler yerleştirdi. Koronavirüse karşı mücadeleyi sürdürdüklerini hatırlatan Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, Sultanbeyli'de düzenli olarak denetimlerin yapıldığını ve ilçe genelinde dezenfekte çalışmaları aralıksız sürüyor. İlçemizin genelinde virüse yönelik tedbirleri kesintisiz uyguluyoruz. Birçok alanda dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirirken hayatımızda önemli bir yer teşkil eden camilerimizin girişlerine de el dezenfektanları yerleştirdik dedi.

TEDBİRLERE UYARAK BU ZORLU SÜRECİ SAĞLIKLA ATLATABİLİRİZ

Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, "Hemşerilerimizin ibadetlerini sağlıkla yerine getirmelerini oldukça önemsiyoruz. Sultanbeyli Belediyesi olarak salgına yönelik ilçemizde etkin bir mücadele ediyoruz. Yaşadığımız bu zorlu süreci vatandaş olarak tedbirlere uyarak geçirmemiz şart. Maske, mesafe ve temizliğe özen göstererek vaka sayısının azalmasını sağlamak bizim elimizde. Tedbirlere uyarak bu zorlu süreci sağlıkla atlatabiliriz diye konuştu.


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