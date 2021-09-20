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Sultanbeyli'de boru patladı! Her yer göle döndü

#Sultanbeyli#Su Borusu#Son Dakika

Sultanbeyli'de alt yapı çalışmaları sırasında içme suyu şebekesi iki farklı noktada patladı. Sokak ve fabrikanın bahçesi göle döndü. Borulardan fışkıran su havadan da fotoğraflandı.

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Ali Kerem BENGİ/İSTANBUL,(DHA)- Olay, Mimarsinan Mahallesi Baraj Yolu Caddesi'nde saat 11.45 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, caddedeki alt yapı çalışmaları sırasında içme suyu şebekesine ait su borusu iki farklı noktadan patladı. Borudan çıkan tazyikli su yaklaşık 2 metre boyuna ulaştı, cadde ve bir fabrikanın bahçesi kısa sürede suyla doldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, İSKİ ve polis ekipleri sevk edildi.

Sultanbeylide boru patladı Her yer göle döndü

Polis ekipleri caddeyi trafiğe kapatırken itfaiye ekipleri ise çalışma başlattı. Bir saatlik çalışmanın ardından akan su kontrol altına alındı. Fışkıran su, cadde ve fabrikanın bahçesi havadan da fotoğraflandı.

Arabasıyla cadden geçmeye çalışan bir vatandaş, 'İSKİ'ye ait şebeke suyu patlamış. Yolu kapatmışlar kaldık burada.' dedi. 

Sultanbeylide boru patladı Her yer göle döndü

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#Sultanbeyli#Su Borusu#Son Dakika