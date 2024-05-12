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Sultanbeyli'de araçtaki para dolu çanta çalındı

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#İstanbul#Polis#Hırsız
Sultanbeylide araçtaki para dolu çanta çalındı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 12, 2024 10:19

İstanbul Sultanbeyli'de motosikletli 2 şüpheli, park halindeki ticari aracın camını kaldırım taşıyla kırdıktan sonra içinde 200 bin lira olduğu öğrenilen para dolu çantayı alarak kayıplara karıştı.

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Olay, dün saat 05.00 sıralarında Turgut Reis Mahallesi Anamur Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Mehmet Emin Çiçen, hafif ticari aracını park ettiği sırada 200 bin lirasını araçta unuttu. Sabaha karşı motosikletle aracın yanına gelen 2 şüpheliden biri motosikletten inerek, elindeki sopayla ticari aracın camını kırmaya çalıştı.

Amacına ulaşamayan şüpheli daha sonra kaldırım taşıyla aracın camını kırmayı başardı. Şüpheliler aracın içerisinde unutulan para dolu çantayı alarak, geldikleri motosikletle olay yerinden uzaklaştı.

Çantada 200 bin lira olduğu öğrenilirken, polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Hırsızlık anları çevrede bulunan güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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#İstanbul#Polis#Hırsız

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