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Sultanbeyli'de alevler geceyi aydınlattı

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#Sultanbeyli#Yangın#Çatı Yangını
Sultanbeylide alevler geceyi aydınlattı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 26, 2022 04:18

Sultanbeyli'de 3 katlı binanın çatısı henüz belirlenemeyen bir nedenle alevlere teslim oldu. Çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilenirken binada maddi hasar meydana geldi.

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Olay saat 02.30 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Diyar Sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın çatı kısmında yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler tüm çatıyı sararken vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sultanbeylide alevler geceyi aydınlattı

Alevleri ve dumanı gören bina sakinleri büyük panik yaşarken mahalleli ise sokağa döküldü. Çevre ilçelerden yardıma gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın güçlükle söndürülebildi.

Yangında, dumandan etkilenen 3 kişiye sağlık ekipleri ambulansta müdahale ederken dumandan etkilenen bir kişi tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Öte yandan alevlerin yükseldiği çatı yangını ise vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Sultanbeylide alevler geceyi aydınlattı

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#Sultanbeyli#Yangın#Çatı Yangını

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