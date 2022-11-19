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Sultanbeyli’de 3 bina alev alev yandı

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#Yangın#Sultanbeyli#İstanbul
Sultanbeyli’de 3 bina alev alev yandı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 19, 2022 07:48

Sultanbeyli'de 3 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın, şiddetli rüzgarın etkisiyle yandaki iki binaya sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık iki saat süren çalışmaları sonucu söndürüldü.

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Yangın, saat 04.00 sıralarında Battalgazi Mahallesi Selçukhan Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı bir binanın çatısında meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, şiddetli esen rüzgarın etkisiyle kısa sürede bütün çatıyı sardı ardından bitişikte bulunan iki binaya daha sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri üç binada etkili olan yangını söndürmeye çalışırken, yangının diğer binalara sıçramasına engel olmak için soğutma çalışması yaptı.

Sultanbeyli’de 3 bina alev alev yandı

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazır bekledi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık iki saat süren çalışmaları sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

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Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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#Yangın#Sultanbeyli#İstanbul

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