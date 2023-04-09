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Sultanbeyli'de 2 katlı binada yangın

Güncelleme Tarihi:

#İSTANBUL#Yangın#Sultangazi
Sultanbeylide 2 katlı binada yangın
Oluşturulma Tarihi: Nisan 09, 2023 12:28

SULTANBEYLİ’de 2 katlı binanın ikinci katında yangın çıktı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

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Yangın, saat 09.00 sıralarında Yavuz Selim Mahallesi, Bektaşi Sokak’ta bulunan 2 katlı binanın ikinci katında bilinmeyen nedenle çıktı. Alevler kısa sürede tüm daireyi kapladı. İhbar verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan daireye müdahale etti. Yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından yangın söndürüldü.

Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında daire kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ve polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı. (DHA)

Sultanbeylide 2 katlı binada yangın

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#İSTANBUL#Yangın#Sultangazi

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