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Ali ABLAY / İSTANBUL , (DHA)
Haber Giriş: 30.03.2020 - 13:04,Son Güncelleme:/

Sultanbeyli ve Küçükçekmece'de açık olan kahvehanelere para cezası kesildi

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Sultanbeyli ve Küçükçekmece'de açık olan kahvehanelere para cezası kesildi
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KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken Sultanbeyli ve Küçükçekmece'deki 2 kahvehanenin açık olduğunu belirleyen polis, 2 iş yeri sahibi ile kahvehanelerde bulunan 19 kişiye 392'şer lira para cezası kesti.

Sultanbeyli Hamidiye Mahallesi Kuğulu Caddesi ve Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi Piri Reis Sokak'taki kahvehanelerin açık olduğu ihbarı üzerine emniyet ekipleri dün 2 adrese baskın düzenledi. Kahvehanelerin kapılarının kilitlendiğini fakat içeride oturanlar olduğunu ve çay servisi yapıldığını tespit eden polis, iş yeri sahibi olan Şener S. ve Serkan K. ile içeride bulunan 19 kişiye 392'şer lira para cezası uyguladı. İş yerleri kapatılırken, Küçükçekmece'deki kahvehanenin ruhsatsız olduğu belirlenerek zabıta ekiplerince mühürlendi.

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