Sultanbeyli Posta Kodu kaçtır? İstanbul'un ilçesi Sultanbeyli'nin ve mahallelerinin Posta Kodları

Posta kodu gönderinin toplanma alanında doğru ve seri şekilde ayrılma ve dağıtıma hazırlanma işlemlerinin yapılabilmesi amacıyla kullanılan 5 rakamdan oluşan bir koddur.

Sultanbeyli Posta Kodu Kaçtır?

Posta kodu özellikle İstanbul gibi büyük şehirlerde işlerin daha hızlı yürümesini sağlayacaktır. Bu şekilde toplanma merkezinde posta koduna bakılarak adrese göre seri bir şekilde gönderileri ayırmak mümkündür.

Her ilçe için İstanbul'un kodu olan 34 le başlayan ayrı bir kod bulunur. Kod yardımıyla toplanma merkezinden ilgili adresin olduğu ilçeye hızlıca dağıtım yapılabilmektedir. Bu da gönderinin daha güvenli ve seri şekilde adrese ulaşmasını kolaylaştırmaktadır. Sultanbeyli için yapacağınız gönderilere 34920 olan posta kodunu yazarak kolayca ulaşmasını sağlayabilirsiniz.

İstanbul'un İlçesi Sultanbeyli'nin ve Mahallelerinin Posta Kodları

İstanbul'un Anadolu yakasında yer alan Sultanbeyli ilçesinin semt ve mahalleleri için ayrı posta kodları bulunmaktadır. Gönderinizin ulaşmasını istediğiniz mahallenin posta kodunu yazarak işlemlerin hızlı ve düzgün yapılmasını sağlayabilirsiniz. Özellikle İstanbul gibi büyük şehirlerde posta kodu kullanımı gönderinizin güvenliği ve adrese teslim işleminin hızı açısından büyük önem taşır.

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