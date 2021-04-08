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İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 08.04.2021 - 15:57 | Son Güncelleme:

Sultanbeyli Kaymakamlığı "Gönül Elçileri Projesi" ile koruyucu aile sayısını arttırdı

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Sultanbeyli Kaymakamlığı "Gönül Elçileri Projesi" ile koruyucu aile sayısını arttırdı

SULTANBEYLİ Kaymakamlığı'nın "Gönül Elçileri Projesi" kapsamında Sultanbeyli'de "Koruyucu Ailelerin" sayısını arttırmak amacıyla yürüttüğü projede 5 olan koruyucu aile yanındaki çocuk sayısı 15'e, 3 olan koruyucu aile sayısı ise 14'e yükseldi.

Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay'ın koordinasyonunda Sultanbeyli Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı iş birliğinde sürdürülen çalışmalar ile daha fazla çocuğun koruyucu aile yanına yerleştirilmesi hedefleniyor. Öte yandan Sultanbeyli Kaymakamlığı koronavirüs salgını sürecinde içerisinde dezenfektan, kolonya, maske bulunan temizlik setlerini ve çocuklar için hazırlanan hediyeleri koruyucu ailelere ulaştırdı.

İlçedeki bir koruyucu aileyi ziyaret eden Kubilay konu ile ilgili yaptığı açıklamada “Tüm Dünya ile birlikte ülkemizin de zor günlerden geçtiği koronavirüs salgını sürecinde koruyucu ailelerimizin her zamankinden daha çok yanında olduk, olmaya da devam ediyoruz. Yakın zamanda bir evladımıza koruyucu aile olarak sıcak bir yuva oluşturan ailemize örnek davranışlarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Koruyucu aile yanındaki çocuk sayımızın artışını mutlulukla izliyorum. Aile güven, aile mutluluk, aile gelecektir. Vatandaşlarımızın da anne-baba sevgisine ihtiyaç duyan bir çocuğumuza koruyucu aile olmalarını, çocuklarımızın hayatında fark oluşturmalarını ve geleceğimize sahip çıkmalarını önemle rica ediyorum. Koruyucu aile faaliyetlerinin yürütülmesindeki desteklerinden dolayı başta İstanbul Valimiz Ali Yerlikaya olmak üzere emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

 

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