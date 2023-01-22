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Sultanahmet’te korkutan çatı yangını

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#Sultanahmet Yangın#Çatı Yangını#İstanbul Yangın
Oluşturulma Tarihi: Ocak 22, 2023 18:09

Fatih Sultanahmet'te 3 katlı restoranın çatısında tadilat çalışması yapıldığı sırada yangın çıktı. Paniğe neden olan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, yangın anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Yangın, saat 16.45'te Fatih Sultanahmet Alemdar Mahallesi Yerebatan Sarnıcı Caddesi üzerinde bulunan bir restoranda yangın çıktı. Alınan bilgiye göre, 3 katlı restoranın çatısında tadilat yapıldığı sırada yangın çıktı.

Yangın çevrede paniğe neden olurken, çatıda çalışma yapan işçiler kendi imkanlarıyla aşağı indi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangın söndürmek için çalışma başlattı. Yangın kısa sürede söndürülürken, faaliyette olmayan restoranda yangın esnasında da kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan çatı katının alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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#Sultanahmet Yangın#Çatı Yangını#İstanbul Yangın

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