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Ayşegül USTA / İSTANBUL
Haber Giriş: 07.04.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Sultanahmet’te ikinci karar: 4 müebbet ve 328’er yıl hapis

Ayşegül Usta
Ayşegül Usta
austa@hurriyet.com.tr
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Ayşegül Usta
Ayşegül Usta
austa@hurriyet.com.tr
Sultanahmet’te ikinci karar: 4 müebbet ve 328’er yıl hapis

Sultanahmet’te 12 Alman turistin hayatını kaybettiği, 16 kişinin de yaralandığı terör örgütü DEAŞ’ın canlı bomba eylemine ilişkin davada ikinci kez karar çıktı. Bozma kararının ardından davayı yeniden gören mahkeme 4 sanığa ağırlaştırılmış müebbet ile 328 yıl 4’er ay hapis cezası verdi.

İstanbul Sultanahmet Meydanı’nda 12 Ocak 2016’da terör örgütü DEAŞ üyesi Nabil Fadlı tarafından gerçekleştirilen ve 12 Alman turistin öldüğü, 16 kişinin yaralandığı canlı bomba saldırısında verilen kararın İstinaf Mahkemesi’nde bozulmasının ardından yapılan yeniden yargılamada karar açıklandı.

14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar SEGBİS ile katıldı. Davayı yeniden karara bağlayan mahkeme heyeti, Atala El Hasan El Mayyuf, Fevzi Muhammed, Halil Derviş ile Ahmet El Hasan’ın ‘anayasal düzeni değiştirmeye teşebbüs’, ‘terör amaçlı, tasarlayarak 12 kişiyi öldürmeye yardım’, ‘16 kişiyi öldürmeye teşebbüse yardım’ ve ‘tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirilmesi’ suçlarından toplam 328 yıl 4’er ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, takdir indirimi uygulamadı. Abdulrahman Faiz Rashid Rashid ise takdir indirimiyle, ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası aldı.

Mahkeme 18 sanık hakkında delil yetersizliğinden beraat kararı verirken üç firari sanığın dosyaları ise ayrıldı.

İLK KARARDAN BİR YIL AZ CEZA

Mahkeme heyeti ilk yargılamada dört sanığı ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 329’ar yıl hapis cezasına çarptırmıştı. Abdulrahman Faiz Rashid Rashid’i ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıp, yurtdışına çıkış yasağı koyarak tahliye etmişti. 18 kişi hakkında delil yetersizliğinden beraat kararı çıkmıştı. 

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Ayşegül Usta
Ayşegül Usta
austa@hurriyet.com.tr
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