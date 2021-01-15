Sultanahmet ve Suruç bombalarını temin eden DEAŞ'lı terörist adliyede

Suruç'ta 20 Temmuz 2015 tarihinde terör örgütü PKK/YPG denetimindeki Suriye'nin Ayn El Arap kentine yardım götürmek için Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu üyelerinin basın açıklaması yaptığı sırada, DEAŞ'lı terörist Şeyh Abdurrahman Alagöz, üzerindeki patlayıcıyı infilak ettirdi. 33 kişinin yaşamını yitirdiği saldırının ardından başlatılan soruşturma kapsamında halen Ankara Garı'ndaki saldırıyla ilgili olarak tutuklu bulunan Yakup Şahin ile Suriye'de bulunduğu belirtilen Deniz Büyükçelebi ve İlhami Bali hakkında 140'ar kez müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.



FAİLLERDEN 3'Ü ÖLDÜ, 2'Sİ FİRAR ETTİ



Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 213 sayfalık iddianamede, bombalı saldırıyı gerçekleştiren kişinin, incelenen deliller, kamera kayıtları ve teşhis yapılması sonucu DEAŞ'lı Abdurrahman Alagöz olduğu belirlendi. İddianamede, saldırının failleri olarak Abdurrahman Alagöz ile 10 Ekim Ankara Gar'ındaki saldırıyı organize eden, ancak Gaziantep’teki bir hücre evi baskınında kendilerini patlatarak ölen Yunus Durmaz ve Halil İbrahim Durgun ile 10 Ekim Ankara Tren Garı davası sanıklarından Yakup Şahin ve firari Deniz Büyükçelebi ile İlhami Mali yer aldı.



PATAYICIYI TEMİN EDEN TERÖRİST ADLİYEDE



2016 yılında 10 Alman turistin hayatını kaybettiği Sultanahmet ve 2015 yılında 33 kişinin öldüğü Suruç saldırılarının patlayıcılarını temin eden ve Türkiye’ye getirilmesini sağlayan DEAŞ terör örgütü üyesi Azzo Halaf Süleyman El Aggal, İl Emniyet Müdürlüğü ve MİT Bölge Daire Başkanlığı’nın ortak operasyonuyla Şanlıurfa’da yakalandı.Yakalanan teröristin, Suruç ve Sultanahmet patlamaları gibi birçok canlı bomba eyleminin planlayıcısı Abu Bera kod adlı Mahir El Aggal ile birlikte harekat ettiği, Türkiye’deki bazı eylemlerde kullanılan patlayıcıların getirilmesini sağladığı ve örgütün lojistiğinden sorumlu olduğu tespit edildi.



12 Ocakta MİT ve emniyet birimlerince yapılan operasyon ile yakalanan DEAŞ'lı terörist Azzo Halaf Süleyman EL Aggal, Abu Bera kod isimli Mahir El Aggal'ın talimatları ile hazırladıkları patlayıcıları eylem amacıyla Türkiye'ye gönderdiklerini ve bu patlayıcıların Sutanahmet ve Suruç saldırılarında kullanıldığını itiraf etti. DEAŞ’lı terörist emniyetteki ifadesinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.