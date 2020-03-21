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Yılmaz OKUR-Serdar ALTINTEPE/İSTANBUL, (DHA) 
Haber Giriş: 21.03.2020 - 12:00,Son Güncelleme:/

Sultanahmet Meydanı dezenfekte edildi

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Sultanahmet Meydanı dezenfekte edildi
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İstanbul Sultanahmet Meydanı dezenfekte edildi. Ekiplerin çalışması havadan da görüntülendi

Koronavirüs vakalarının ardından İstanbul'da insanların toplandığı meydanlar, parklar ve ulaşım araçları önlemler kapsamında dezenfekte ediliyor. Sultanahmet Meydanı da, Fatih Belediyesi Çevre Koruma ve Sağlık İşleri ekipleri tarafından dezenfekte edildi. Alman Çeşmesi önünden başlayan çalışmalarda meydandaki banklar, çöp konteynerleri ve yollar ilaçlı suyla yıkandı. Sultanahmet Camii ve Ayasofya Müzesi'nin çevresi de ilaçlı suyla yıkanarak dezenfekte edildi. Ekiplerin çalışmaları havadan da görüntülendi.

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