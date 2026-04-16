×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Sultanahmet-Haliç’e turistik otobüs

Güncelleme Tarihi:

Fatma AKSU
Oluşturulma Tarihi: Nisan 16, 2026 07:00

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İstanbul Ulaşım AŞ, turistlere hizmet veren BUSFORUS otobüslerine yeni bir hat ekledi.

Haberin Devamı

Yarım saat aralıklarla, Sultanahmet’ten başlayarak Haliç boyunca tarihi ve kültürel lokasyonlardan geçecek olan hat, Artİstanbul Feshane’de İBB Başkanvekili Nuri Aslan’ın katılımıyla düzenlenen Turizm Haftası açılışında tanıtıldı.

10 DURAK OLACAK

Önümüzdeki günlerde hizmete girmesi planlanan Sultanahmet-Haliç hattı, turistik yoğunluğu Boğaz ekseninden Haliç’e dengeli biçimde yaymayı hedefleyip, ziyaretçilere İstanbul’un farklı yüzünü keşfetme imkânı sunacak. Bu rota, şehrin tarihi çekirdeğinden başlayarak Haliç havzası boyunca uzanan kültürel bir yolculuğa davet ediyor. Yaklaşık olarak 1.5 saat süren hattın rotası şöyle olacak: Sultanahmet - Eminönü (İskele) - Cibali - Fener/Balat - Eyüp Teleferik - Sütlüce (Miniatürk - DDM) - Hasköy (Rahmi Koç Müzesi) - Kasımpaşa (Haliç Tersane - İstanbul Santral Müzesi) - Eminönü (Mısır Çarşısı) - Sarayburnu - Sultanahmet.

Haberin Devamı

BUSFORUS’un, hop-on hop-off (indi-bindi) sistemi sayesinde yolcular 24/48 saat geçerli biletleriyle diledikleri durakta inip keşfe çıkabilecek. Bir sonraki otobüsle yolculuklarına kaldıkları yerden devam edebilecek.

BAKMADAN GEÇME!