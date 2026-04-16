Sultanahmet-Haliç’e turistik otobüs

Yarım saat aralıklarla, Sultanahmet’ten başlayarak Haliç boyunca tarihi ve kültürel lokasyonlardan geçecek olan hat, Artİstanbul Feshane’de İBB Başkanvekili Nuri Aslan’ın katılımıyla düzenlenen Turizm Haftası açılışında tanıtıldı.

10 DURAK OLACAK

Önümüzdeki günlerde hizmete girmesi planlanan Sultanahmet-Haliç hattı, turistik yoğunluğu Boğaz ekseninden Haliç’e dengeli biçimde yaymayı hedefleyip, ziyaretçilere İstanbul’un farklı yüzünü keşfetme imkânı sunacak. Bu rota, şehrin tarihi çekirdeğinden başlayarak Haliç havzası boyunca uzanan kültürel bir yolculuğa davet ediyor. Yaklaşık olarak 1.5 saat süren hattın rotası şöyle olacak: Sultanahmet - Eminönü (İskele) - Cibali - Fener/Balat - Eyüp Teleferik - Sütlüce (Miniatürk - DDM) - Hasköy (Rahmi Koç Müzesi) - Kasımpaşa (Haliç Tersane - İstanbul Santral Müzesi) - Eminönü (Mısır Çarşısı) - Sarayburnu - Sultanahmet.

BUSFORUS’un, hop-on hop-off (indi-bindi) sistemi sayesinde yolcular 24/48 saat geçerli biletleriyle diledikleri durakta inip keşfe çıkabilecek. Bir sonraki otobüsle yolculuklarına kaldıkları yerden devam edebilecek.