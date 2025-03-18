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Sultan Vahdettin'in torununun evinden milyonluk hırsızlık! Ulviye Sultan'dan kalma pırlanta işlemeli altın bilezik de çalınmış

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#Sultan Vahdettin#Mesude Evliyazade#Hırsızlık
Sultan Vahdettinin torununun evinden milyonluk hırsızlık Ulviye Sultandan kalma pırlanta işlemeli altın bilezik de çalınmış
Oluşturulma Tarihi: Mart 18, 2025 15:54

Osmanlı Padişahı Sultan Vahdettin'in torunlarından Mesude Evliyazade, Sarıyer'deki lüks evinden aralarında Ulviye Sultan'dan kalma pırlanta işlemeli altın bileziğin de bulunduğu toplam 11 milyon 650 bin liralık mücevherlerin çalınmasının ardından evdeki hizmetçi çıktı. Hizmetçi T.Ç. ile evden çalınan çanta, elbise gibi eşyaları sosyal medya hesaplarından satan kızı S.N.Ş.(23) gözaltına alındı. Hizmetçi T.Ç.'nin muhtelif aralıklarla eşyaları ve mücevherleri sattığı anları güvenlik kameraları kaydetti.

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Sarıyer, Poligon Mahallesi, Sarıyer caddesi üzerinde bulunan lüks sitede 15 Mart 2025 tarihinde polise başvuran Mesuda Evliyazade, evinden hırsızlık olduğunu söyleyerek polisten yardım istedi. Mesuda Evliyazade ifadesinde evinden toplamda 11 milyon 650 bin liralık mücevherin çalındığını söyledi.

Mağdur kadın çalınanlar arasında Ulviye Sultan'dan kalan pırlanta işlemeli altın bileziğin tek başına fiyatının 6 milyon lira olduğunu belirtti. Mesude Ulviyezade olayın 4 Şubat 2025 tarihinde yatılı olarak işe aldığı hizmetçi tarafından gerçekleştirildiği ihbarında bulundu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından olaydan sonra başlatılan çalışmada, polis evdeki güvenlik kameralarını incelediğinde hizmetçi T.Ç.'nin her hafta izne çıkarken, evden topladıklarını poşetlere koyarak evden ayrıldığını belirledi. Bu gelişme üzerine Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri T.Ç.'yi Esenyurt'ta gözaltına aldı.

Sultan Vahdettinin torununun evinden milyonluk hırsızlık Ulviye Sultandan kalma pırlanta işlemeli altın bilezik de çalınmış

T.Ç.'nin evinde yapılan aramada evden çalınan 79 parça, çanta, elbise gibi eşyalar ele geçirildi. T.Ç.'nin bu eşyaları sosyal medya hesaplarından satmaya çalıştığı tespit edilen kızı S.N.Ş. de Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi.
Sultan Vahdettinin torununun evinden milyonluk hırsızlık Ulviye Sultandan kalma pırlanta işlemeli altın bilezik de çalınmış

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Hırsızlık Büro Amirliği'nde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. T.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderilirken kızı S.N.Ş. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.(DHA)

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#Sultan Vahdettin#Mesude Evliyazade#Hırsızlık

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