Sultan Sarayları’nın restorasyonu tamamlandı

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Sultan 2. Abdülhamit tarafından 1883 yılında yaptırılan ve 1901 yılında Sultan V. Murad’ın kızı Fehime Sultan’a hediye edilince de bu isimle anılmaya başlanan Fehime Sultan Yalısı ile yanında bulunan Hatice Sultan Yalısı’ndaki restorasyon tamamlandı. Sultan Sarayları olarak da bilinen yalılardan Fehime Sultan Yalısı’nda 12 bin 900 parçanın söküm işlemi gerçekleştirildi. Yanındaki Hatice Hatice Sultan Yalısı’ndaki restorasyon çalışmalarının yanı sıra Selamlık Köşkü, Hamam, Seyis Evi ve Karakol yapıları özgün yapım tekniğine uygun olarak ayağa kaldırıldı.

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, Fehime ve Hatice Sultan yalılarındaki restorasyon çalışmalarının tamamlandığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Bolat, Fehime ve Hatice Sultan yalılarının THY tarafından hazırlanan röleve ve restitüsyon projeleri kapsamında restorasyon görüntülerini içeren bir video da paylaştı.





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‘MUTLULUK DUYUYORUZ’

Bolat, “Bildiğiniz üzere Boğazın incisi olarak adlandırılan Fehime ve Hatice Sultan yalılarında restorasyon işlemleri uzun süredir devam ediyordu. Bu işlemler tamamlanmış olup kendilerini en kısa sürede misafirlerini karşılamak üzere açacağız. Sultan 2. Abdülhamid tarafından inşa ettirilen bu iki yalı hem bir asrı aşan tarihleri hem de enfes süsleme ve el işçilik örnekleriyle kültür ve turizm hayatımızın önemli eserlerinden biri olmaya aday. İnanıyorum ki güzellikleriyle misafirlerini büyüleyecekler. Ülkemiz turizmine ve kültürel güzelliklerine her alanda katkı vermeye devam edeceğiz” dedi.