Sultan Melikşah kimdir nasıl öldü? Sultan Melikşah Türbesi nerede?
Sultan Melikşah, Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nda 20 yıl boyunca saltanat sürmüştür. Babası Sultan Alparslan'ın bir esir tarafından sırtından hançerlenerek şehit edilmesinin ardından tahta geçen Sultan Melikşah, amcası Kavurt'un isyanı ile karşı karşıya kalmış ve bu isyanı bastırarak amcasını boğdurarak idam etmiştir. Hakimiyet alanını genişletmek üzere harekete geçen Sultan Melikşah, pek çok siyasi bağlantının kurulmasına da olanak tanımıştır. Peki, Sultan Melikşah kimdir ve nasıl öldü? İşte, Sultan Melikşah Türbesi hakkında detaylı bilgiler
Sultan Melikşah, 1072 ile 1092 yılları arasında tahtta kalmıştır.
Saltanatının ilk yıllarında, Sultan Alparslan zamanında da iki defa isyan etmiş ve affedilmiş olan amcası Kavurt tekrar isyan etti. Bu isyan bastırılarak Kavurt yayının kirişiyle boğdurularak idam olundu. Karahanlılar ülkesine yürüyen Melikşâh Semerakant’a kadar olan bölgeyi ele geçirdi.
Her iki hanedanın arasında akrabalık kuruldu. Gazneliler de aynı akıbete uğradılar ve Melikşâh’ın yüksek hâkimiyetini kabul etmek zorunda kaldılar. Kutlamış’ın oğlu Süleyman Şâh’ı Anadolu’ya göndererek O’nu bu ülkeye emîr olarak atadı. Kutlamış-oğlu Süleyman Şâh kısa zamanda baştan başa bütün Anadolu’yu ele geçirdi. İzmit başkent olmak üzere (1077) Anadolu Selçuklu Hanedanı’nın temelini attı.
Melikşâh zamanında Selçuklu İmparatorluğu en geniş sınırlarına ulaştı. Doğuda Seyhun Nehri ve Tanrı Dağları’ndan batıda Akdeniz ve Boğazlar’a, kuzeyde Kafkas Dağları’ndan güneyde Hint Denizi’ne kadar ulaşılmıştı. Melikşâh döneminin en önemli iç olaylarından birisi de Hasan Sabbah’ın lderi olduğu Batınî hareketidir.
Hasan Sabbah, Alamut Kalesi’nde kurduğu yalancı cenneti ile bir tarikat kurmuş, tarikatına mensup fedailerle birçok Türk ve Müslüman ileri gelenlerine karşı suikastlar düzenlemeye başlamıştı. Saltanatının son yıllarında Batınîler’le uğraşan Sultan Melikşâh 38 yaşında iken zehirlenerek öldü (1092).
Sultan Melikşâh’ın ölümünden kısa bir süre sonra Vezir Nizam’ül-Mülk de Batınîler tarafından öldürüldü. Melikşâh’tan sonra yerine 5 yaşındaki oğlu Mahmud tahta çıkarıldıysa da Berkyaruk onu tanımadı.
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