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Sultan kaçtı ölüm peşinden geldi

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#Zonguldak#Sultan Barut#Ölüm
Sultan kaçtı ölüm peşinden geldi
Çetin AYDIN
Oluşturulma Tarihi: Ocak 17, 2023 07:00

Zonguldak’ta boşanma davası açarak İstanbul’a gelen Sultan Barut, peşinden gelen kocası Şener Barut tarafından göğsünden bıçaklanarak öldürüldü. Gözaltına alınan Şener Barut, ifadesinde, “Aramızda tartışma çıktı, bıçakladım” dedi.

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Zonguldak’ta evlenen Şener Barut (28) ve Sultan Barut’un (27) 2 çocukları olmuştu. Son dönemde aralarında şiddetli geçimsizlik baş gösterince Sultan Barut, boşanma davası açmıştı. Daha sonra da Zonguldak’tan ayrılarak İstanbul’da yaşayan ağabeyinin yanına gelmişti. Kendisinden boşanmak isteyen eşinin İstanbul’a geldiğini öğrenen Şener Barut, peşinden geldi. Kendisine ulaşarak konuşmak istediğini söyledi. Sultan Barut ve kocası Şener Barut, geçen cumartesi günü akşam saatlerinde buluştu. Buluştuktan sonra konuşarak Sultan Barut’un ağabeyinin evine doğru yürümeye başladılar. Evin önüne geldiklerinde aralarındaki konuşmanın şekli bir anda tartışmaya dönüştü. Şener Barut, yanında getirdiği ekmek bıçağını çıkartarak Sultan Barut’un göğsüne sapladı. Sultan Barut, kanlar içinde yere yığılırken, Şener Barut olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan Sultan Barut, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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BAHANE YİNE AYNI

Şener Barut daha sonra kullandığı bıçakla polise teslim oldu. Şener Barut, Emniyet’te verdiği ifadede, eşinin kendisini aldatması nedeniyle aralarında tartışmalar yaşandığını öne sürerek, “Bana boşanma davası açtı. Daha sonra İstanbul’a gitti. Ben de peşinden geldim. Konuşmak için buluştuk. Yürürken aramızda tartışma çıktı, ben de bıçakladım” dediği iddia edildi. Emniyet’teki sorgusunun ardından adliyeye çıkarılan Şener Barut, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

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#Zonguldak#Sultan Barut#Ölüm

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