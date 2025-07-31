Sultan 2. Abdülhamid tarafından kullanılıyordu... Ankara'da 4 bin dolara satıldı | O dönem sadece 100 adet üretildi

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Ankara'da bu yıl ilki düzenlenen ‘Tesbih, Sanat, Antika ve Doğal Taşlar Zirvesi’, ATO Ankara Congresium’da tesbih ve antika tutkunlarını bir araya getirdi. Ankara Valisi Vasip Şahin’in de katıldığı etkinlikte açılan stantlarda 4 bin dolardan satışa çıkan Sultan 2. Abdülhamid Han'ın namaz vakitlerini gösteren saati ve Allah'ın 99 isminin yazdığı tespih de yer aldı.

"SULTAN BUNU KENDİSİ TASARLATTI"

Sultan 2. Abdülhamid’in namaz vakitlerini gösteren saatine sahip olmanın gurur verici olduğunu belirten Kahmraman Apaydın, "Yıllardır saatcilikle uğraşıyorum. Bu güzel fuarda da stant açmak istedik. Cep saati ağırlıklı olmak üzere İsviçre, Rus yapımı kol saati ve birçok model var elimizde. En kıymetli olanı Sultan 2. Abdülhamid'in saatçi ustası olan J. Tolayan’a ürettirdiği ve günde 5 vakit namaz vaktini göstermesi için tasarımını kendisinin yaptığı Hamidiye cep saatidir.

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Bu çok özel bir saat. O dönem 100'e yakın üretildiği biliniyor ama sultanın kendi koleksiyonunda var mı tam emin değiliz. Şu an Türkiye'de bizim bildiğimiz 20 ya da 25 adet kaldı. Çoğunluğunun yurt dışına satıldığı saatten bir numunesinin de biz de olmasıyla gurur duyuyoruz. Kadran tek parça gibi görünür ama rakamlarla üç ayrı parçaya ayrılıyor. Bu da günde 5 vakit namaz zamanını hesap edebilen bir komplikasyona yol açıyor. Türkiye'de 20 ya da 25 tane olan saatten birine sahip olmak gurur verici. Satmaya geldik. Bizim kendi istediğimiz rakam 4 bin dolar. Eğer alıcı bulursak satacağız" dedi.

"HAYALİMİ GERÇEKLEŞTİRDİM"

Kendi emeği olan tesbihin manevi değerinin çok yüksek olduğunu söyleyen Hamit Güldür ise, "Kültür Bakanlığı sanatçısıyım. 3’üncü nesil tespih ustasıyım, dede mesleği. Tesbihimim manevi değeri çok yüksek. Hayalimi gerçekleştirdim Allah’a şükürler olsun. Eserimi anlatmaya gelirsek; Kabe, Oltu taşından yapıldı. Üzerinde altınlar var, minarelerde altınlar var. Sarı görünen yerlerin tamamı altın.

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Maddi değeri ikinci planda. Tesbihin her tanesinde Allah'ın üç esması yazıyor. 33 habbenin tamamı toplamında Allah'ın esması olan 99 ismi şerifleri yazıyor. Tesbihin özellikleri; fildişi 17’e 25 ölçülerinde. Tesbihin mali değeri 25 bin dolar civarında. Benim gözümde 1 milyon dolar, dünyada eşi benzer olmayan bir tespih. İsteyen olursa, değerini bilecek, güzel muhafaza edecek. Herkese tespih satılmaz. O yüzden güzel kıymet bulacağı bir yer olursa tabii ki satarım" diye konuştu.

‘Tesbih, Sanat, Antika ve Doğal Taşlar Zirvesi’, 3 Ağustos tarihine kadar ATO Ankara Congresium’da ziyarete açık olacak.

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