Sultan 1’inci Kılıçarslan ’ın kayıp mezarı bulundu

Sultan 1’inci Kılıçarslan ile kızı Saide Hatun’ın mezarının bulunması için Dicle Üniversitesi bünyesinde komisyon kuruldu. Mezar yeri tespit çalışmaları kapsamında, Silvan’a bağlı Bağlar Mahallesi’ndeki Orta Çeşme (Kaniya Navin) Parkı’nda bulunan iki tarihi mezarda kazı çalışması başlatıldı. Üç gün süren çalışmalarda, 2 metre derinlikte bulunan kalıntılar incelenmek üzere Dicle Üniversitesi’ne götürüldü.



Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, mezarların Anadolu Selçuklu Devleti'nin hükümdarlarından Süleyman Şah'ın oğlu Sultan 1'inci Kılıçarslan ve kızı Saide Hatun'a ait olduğunu açıkladı. Kazı alanına giden Prof. Dr. Karakoç, “1'inci Kılıçarslan özellikle haçlı seferlerinde büyük mücadele göstermiş önemli şahsiyetlerden biri. Anadolu'nun hem İslamlaşma konusunda hem de yurt edinmesi konusunda ciddi çalışmaları bulunmuş. Bu konuda canını feda etmiş. Bugüne kadar mezarları tespit edilmemişti” dedi.

‘BÜTÜN VERİLERLE TESPİT ETTİK’

Dicle Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. İrfan Yıldız da “Antropologlarımızın yaptığı çalışmalarda 1'inci Kılıçarslan'a ait olduğunu düşündüğümüz mezarda yatan kişinin erkek şahıs olduğu, ikinci mezarın da bir bayana ait olduğu tespit edildi. Dolayısıyla birinci mezarda yatan kişinin 1'inci Kılıçarslan olduğunu, ikinci mezarda yatan kişinin de kızı Saide Hatun olduğunu söyleyebiliriz. Yapılan çalışmalar neticesinde elde edilen veriler doğrultusunda Silvan'da olduğu bilinen, bugüne kadar mezarı gün yüzüne çıkarılamayan 1'inci Kılıçarslan mezarının bütün verileri ile tespit edildiğini söyleyebiliriz” diye konuştu.