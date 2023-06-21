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Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı'na Hüseyin Uzunlar seçildi

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#TEKİRDAĞ#Belediye#AK PARTİ
Süleymanpaşa Belediye Başkanlığına Hüseyin Uzunlar seçildi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 21, 2023 13:08

Tekirdağ'da, Uluslararası Kiraz Festivali'nde şarkıcı Melek Mosso'ya konser verdirdiği için eleştirilen Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel'in istifasının ardından belediye meclisinde yapılan seçimde başkanlığa Hüseyin Uzunlar seçildi.

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Süleymanpaşa Belediyesi'nin bu yıl 57'ncisini düzenlediği 'Uluslararası Kiraz Festivali'nin son gününde şarkıcı Melek Mosso'nun konser vermesi nedeniyle sosyal medyada eleştirilen Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, görevinden istifa etti. Yüksel'in istifasının ardından olağanüstü toplanan belediye meclisinde başkanlık seçimi yapıldı. AK Parti Hüseyin Uzunlar'ı, CHP de İlhan Irmak'ı aday gösterdi. AK Parti'nin 15, CHP'nin 13, MHP'nin ise 3 üyesi bulunduğu Süleymanpaşa Belediye Meclisi'nde ilk turda, Uzunlar 18, Irmak 15 oy aldı. 3'te 2'lik çoğunluk sağlamadığı için seçim ikinci tura kaldı. İkinci turda da aynı sonuç çıkınca 3'üncü turda yapılan seçimde bir oy geçersiz sayıldı. 17 oy alan Uzunlar, Süleymanpaşa'nın yeni belediye başkanı oldu.

'KALDIĞIMIZ YERDEN DEVAM EDECEĞİZ'

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Hüseyin Uzunlar, kendisini seçen meclis üyelerine teşekkür ederek, "2019'da beraber başladığımız görev bu noktaya geldi. Bazı şeyler kader kısmet, bu görev bize tevdi edildi. Sizler tarafından seçildim. Meclis üyesi arkadaşlarımın yardımları ve kendi personelim, kendi müdürlerim, kendi teşkilatım ile beraber elimizden geleni yapmaya devam edip, Süleymanpaşa’mızı daha iyi yerlere getirmek için çalışacağız. Ben hepinize sonsuz teşekkür ederim. Sağ olun, var olun" dedi. (DHA)

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#TEKİRDAĞ#Belediye#AK PARTİ

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