Süleymanpaşa Belediye Başkanı Yüksel: Görevimden feragat ettim

Süleymanpaşa Belediyesi'nin bu yıl 57'ncisini düzenlediği 'Uluslararası Kiraz Festivali'nin son gününde şarkıcı Melek Mosso, konser verdi. Konser öncesinde açıklama yapan Mosso, son günlerde hakkındaki tartışmalara değinip, gündemi yersizce meşgul ettiğinin farkında olduğunu belirterek, "Eğer burada maksadını aşan şakamdan incinen, üzülen, kalbi kırılan bir tek kardeşim bile varsa ondan çok çok özür diliyorum ve yürekten özür diliyorum. Çünkü bizler böyle şeylerle ayrıştırılmayacağız, bizler böyle şeylerle karşı karşıya gelmeyeceğiz" dedi.



Mosso'nun konserini düzenleyen Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, sosyal medyada eleştirildi. Eleştirilerin ardından açıklama yapan Yüksel, "Konser gecesi, sahne alan Mosso, ilk şarkısından sonra yüz binlerce kişinin önünde, yaşananlardan duyduğu üzüntüyü dile getirerek özür dilemiştir. Ayrıca bilinmesini isterim ki, özür sonrasında sahnede yaşananlar, sahne öncesindeki duygu yoğunluğunun yansımasıdır. Bundan dolayı üzdüğüm veya kırdığım teşkilat mensuplarımız varsa her birinden özür diliyorum. Lütfen hakkınızı helal edin" ifadelerini kullandı.



YAZILI AÇIKLAMA



Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, bugün yaptığı yazılı açıklamada, görevinden feragat ettiğini duyurdu. Yüksel, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:



"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle, AK Parti Tekirdağ teşkilatlarında 2009 yılından bu yana hiç ara vermeden; ilçe başkan yardımcılığı, il başkan yardımcılığı, ilçe başkanlığı ve il başkanlığı görevlerinde bulunduktan sonra 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Süleymanpaşa Belediye Başkan adayı olarak gösterildim. Değerli yol arkadaşlarımızla beraber verdiğimiz üstün gayretle, kıymetli hemşehrilerimizin teveccühünü alarak güzel ilçemiz Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı görevini üstlendim. Göreve başladığım andan itibaren; çalışma arkadaşlarımla birlikte gece-gündüz demeden, 'Halka hizmet, Hakk'a hizmet' anlayışıyla tüm vatandaşlarımızın şahitliğinde, şerefim, haysiyetim ve onurumla Süleymanpaşa'mıza hizmet ettim. Bizler, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, devletimize ve milletimize hizmet etmek için gerektiğinde mevcudiyetini dahi feda etmeyi göze alarak yola çıkmış insanlarız. Bu yolda, birlikte mücadele etmekten onur duyduğum dava arkadaşlarımı üzmek ya da kırmak asla aklımdan geçmemiştir. Bu nedenle kendilerinden tekrar helallik istiyorum."



'HER ŞEY GÖNLÜNÜZCE OLSUN'



Açıklamasında festivaldeki Melek Mosso konserine de değinen Yüksel, "Konserde sanatçının özür dilemesi sonrasında anlık olarak yaşananların, teşkilatlarımızın hassasiyetlerine dokunmuş olması dolayısıyla, canımdan aziz bildiğim milletimden özür dileyerek; Cumhurbaşkanımızın, büyük ve güçlü Türkiye hedefi ile ortaya koyduğu 'Türkiye Yüzyılı' vizyonunda, daha fazla ülkemin gündemini meşgul etmemek adına, onurla hizmet ettiğim Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı görevimden feragat ettiğimin bilinmesini isterim. Esas olan Cumhurbaşkanımızın liderliğinde devlete ve millete sadakatle hizmet etmek, millet olarak birlik ve beraberlik içerisinde yaşamaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" dedi.



Cüneyt Yüksel, gece de Süleymanpaşa ilçesinde bilboardlara, 'Teşekkürler Süleymanpaşa' başlığını taşıyan afiş astırdı. Afişte, "Sizlere hizmet etmek benim için büyük onurdur. Sizi çok seviyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Hakkınızı helal edin, sağlıcakla kalın" ifadelerine yer verildi.