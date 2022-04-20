Süleymanpaşa Belediye Başkanı: Tekirdağ Belediyesi denize kanalizasyon atığı boşaltıyor

Haberin Devamı

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, TESKİ'nin yağmur suyu hattından Marmara Denizi'ne kanalizasyon atığı boşalttığını ileri sürdü. Süleymanpaşa sahil dolgu alanında su hattının denize döküldüğü yerdeki kirliliğe dikkati çeken Yüksel, "Maalesef Süleymanpaşa’mız bu TESKİ'nin iş bilmezlikleri ile ilgili ciddi anlamda yıllardır sorunlar yaşıyor. Sadece Süleymanpaşa'da değil, tüm Tekirdağ'da bu sorunlar yaşanıyor. Bu sahildeki yağmur suyu hatlarına karışan kanalizasyonlar ile kokudan durulmuyor. Daha önce bu konuyla ilgili Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak bir açıklama yapmıştı ve 'Onlar yağmur suyu, lağım değil' demişti. Gelsin o zaman bir kokuyu dinlesin, daha doğrusu TESKİ'den sorumlu genel müdür bir dinlesin. Öyle kaçak göçek değişik yerlere deşarj yapmakla, Altınova sahiline yine kaçak deşarjla… Buradaki kokuyu hissedebiliyor musunuz şu anda. Şehrin merkezinde hemen Rumeli iskelesinin dibindeyiz, yağmur suyu kanallarına boca edilen kanalizasyon atıkları ile bu şehir bir türlü adam olmaz, olamaz” diye konuştu.

Haberin Devamı

'BU KOKUYU TESKİ YÜZÜNDEN ÇEKİYORUZ'

Tekirdağ'da 135 kilometre sahil bandının kıymetinin bilinmediğini söyleyen Yüksel, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu güzelim sahilin kıymetini bilemiyoruz. Sadece bunun rezilliğini TESKİ yüzünden bütün milletimiz, 210 bin kişi çekmek zorunda kalıyor. Şimdi kiraz festivalimiz var, orada da aynı sorunu, sıkıntıyı yaşayacağız. Dolayısıyla TESKİ'nin bugün batmasına sebep olan kişilerden biri olan sayın genel müdür, orada oturacağına kalkıp bir sahilleri dolaşması lazım. 1,5 katrilyon borcu olan devasa bir TESKİ, batma noktasına gelmiş demeyeceğim, batmış. Maalesef yaklaşık 135 kilometre sahil hattımızın tamamına kanalizasyon salan bir TESKİ var. Allah Tekirdağ'da, Süleymanpaşa'da yaşayan hemşehrilerimizin yardımcısı olsun."

Başkan Yüksel, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nden bölgeden su numuneleri alınarak incelenmesini talep edeceklerini de sözlerine ekledi.

Haberin Devamı

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, suyun denize aktığı bölgeye ekip gönderip inceleme yaptıracaklarını ve daha sonra bir açıklama yapılacağını söyledi.

TESKİ: KAÇAK OLDUĞUNDAN ŞÜPHELENİYORUZ

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel'in, Marmara Denizi'ne kanalizasyon atığı bıraktığını iddia etmesinin ardından TESKİ Süleymanpaşa Şube Müdürü Levent Metin açıklama yaptı. Kendilerine haber gelince sahilde ekiple inceleme yaptıklarını belirten Metin, şunları kaydetti:

"Pazar günü sabahından beri ince ince ama sürekli yağan bir yağmur vardı. Bu yağmur bazı bölgelerde stabilize olan noktalarda toprağın akmasına da neden olmuş ve hatlarda birikmeler var. Meydanda bulunan kanalları açtık, nelerde bir sıkıntı var bu yağmur hatları ile ilgili. Cumhuriyet Meydanı kot olarak düşük bir kotta orada da bir millenme, bir tıkanıklık söz konusu olmuş. Kanal hatlarının iki noktalarında ağızlarında bazı noktalarda tıkanıklık var. Bir bypass noktası var şiştiği anlarda tahliye edilebilecek bir noktada. Bu tahliye edilecek noktada kısa bir zaman içerisinde bir kaçak olduğundan şüpheleniyoruz. Şu anda kuka aracımızla, kombine aracımızla beraber o hattı kontrol ediyoruz o hatta bir tıkanıklık var mı yok mu diye. Ama denizin çıkış noktasında görünen yağmur suyundan dolayı bir çamur akıntısı ve yüksekte bir debi akıntısı vardı. Biz bu yüksek debideki akışı, millenmeden dolayıydı, açtık. Şu anda bir akış söz konusu değil. Eğer bir kanalda bir tıkanıklık, taşma var mı diye de kontrollerimizi yapıyoruz, şu ana kadar bizim rastladığımız bir taşma söz konusu değil. Şu anda arkadaşlarımızla bu hattı kontrol ediyoruz. Vatandaşı rahatsız edecek, çevreyi kirletmeye neden olacak bir arıtmanın bilgisi dışında ya da başka kırılan bir noktada kanala lağım karışması söz konusu değil. Yağmur hattının tıkanıklığından dolayı bir bypass hattından bir sızmadan şüpheleniyoruz kısa bir süreliğine olmuş olabilir."