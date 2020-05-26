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Elif YAVUZ-Feridun AÇIKGÖZ-Ersan SAN/İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 26.05.2020 - 15:26,Son Güncelleme:

Süleymaniye Camii dezenfekte edildi

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Süleymaniye Camii dezenfekte edildi
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SÜLEYMANİYE  Camii  29 Mayıs'ta kılınacak ilk Cuma namazı öncesi Fatih Belediyesi ekipleri tarafından bugün dezenfekte edildi. 

Süleymaniye Camii dezenfekte edildi

Koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu ibadete kapalı olan camilerde 29 Mayıs'ta ilk cuma namazı kılınacak. Süleymaniye Camii cuma namazı öncesi  Fatih Belediyesi ekipleri tarafından dezenfekte edildi. Ekipler,  camide  bulunan halı, kolon, giriş gibi temasın olabileceği yerleri dezenfekte etti.  Cami ve mescitlerin açılması ile ilgili olarak İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile genelge gönderildi. Genelgeye göre cami ve mescitlerde cemaatle birlikte yalnızca öğle, ikindi ve cuma namazları kılınacak. Diğer vakitlerde münferiden namaz kılmak isteyenler için cami ve mescitler açık tutulacak. 

Süleymaniye Camii havadan da görüntülendi.

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