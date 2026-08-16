Süleymancıların lideri ailece ‘tapu’ zengini çıktı

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ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, Alihan Kuriş’in Süleymancılar cemaatinin başına geçmesinin ardından sosyal veya dini faaliyet alanı dışında faaliyetlere yöneldiği iddiaları üzerine soruşturma başlatmıştı. ‘Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü’ne yönelik 17 ilde düzenlenen operasyonda, Kuriş’in de aralarında bulunduğu 37 kişi gözaltına alınmıştı. Şüphelilere ait 123 adreste yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, ruhsatsız silah ve yüklü miktarda döviz ele geçirildi. İncelemelerde 100 milyar liralık para hacmi tespit edildiği, yapılanmanın bazı yöntemlerinin FETÖ’nün geçmişte kullandığı yöntemlere benzerlik gösterdiği kaydedildi.

ALİHAN KURİŞ TUTUKLANDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Alihan Kuriş Suç Örgütü’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt lideri Alihan Kuriş’in de aralarında bulunduğu 38 şüpheliden 32’si tutuklandı, 6 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

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138’İ ANNESİNİN ÜZERİNE

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, Alihan Kuriş ve ailesinin üzerine kayıtlı devasa malvarlığı listesi ortaya çıktı. Resmi belgelere göre anne, baba, oğul ve kardeşten oluşan Kuriş ailesinin üzerine kayıtlı toplam 191 adet gayrimenkul bulunduğu belirlendi. Malvarlığının çok büyük bir kısmı Alihan Kuriş’in annesi Ayşe Gülderen Kuriş’in üzerine kayıtlı. Anne Kuriş’in üzerine 138 taşınmaz bulunurken, ölen baba Mahmut Sabri Kuriş’in üzerine ise 26 taşınmaz kaydı ortaya çıktı.

Yapılan aramalarda bulunan paralara el koyuldu.

DUBLEKSLER, APARTMANLAR

Soruşturma dosyasında yer alan detaylı mülk listelerinde gözaltındaki Alihan Kuriş’in üzerinde 14, kardeşi Hilmi Tuna Kuriş üzerinde ise 13 taşınmaz belirlendi. Kuriş ile kardeşine ait Türkiye’nin en değerli lokasyonlarında yer alan lüks konutlar, geniş araziler ve ticari ofisler bulunuyor. Kadıköy Erenköy’de lüks bir dubleks ev ile yine aynı bölgede bir daire, Üsküdar Altunizade’de 9 bin 31 metrekare alana sahip ahşap ev ile yine Üsküdar Altunizade’de 922 metrekarelik arsa üzerinde yükselen 4 katlı betonarme apartman, Üsküdar Kısıklı’da 462 metrekare büyüklüğünde ev, bahçeli iki ahşap ev ve arsa dikkat çekti.

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17 ilde yapılan operasyonlarda çok sayıda silah ve mühimmat da ele geçirilmişti.

TARLA VE ARSALAR

Serdivan’da 21 bin 432 metrekare büyüklüğünde, içerisinde ahır bulunan ahşap ev ve devasa tarla ile Erenler’de geniş alan üzerine kurulu üç katlı ofis, işyeri ve arsa, Adapazarı Tekeler Mahallesi ve Serdivan bölgelerinde toplamda on binlerce metrekare büyüklüğe ulaşan çok sayıda geniş tarla ve arsa da Kurişlerin üzerinde görünüyor.

EVRAKLARI YIRTTILAR

SÜLEYMANCILARIN lideri ‘Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul’un Ümraniye ilçesindeki bir binada arama yapıldı. Aramada imha edilmek amacıyla parçalandığı belirlenen evraklara el konuldu.

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Örgüte ait binada imha edilmek istenilen belgeleri polis çöpten topladı.

POLİS ÇÖPTEN TOPLADI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca “suç örgütü kurma ve yönetme”, “suç örgütüne üye olma”, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama”, “kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık”, “Vergi Usul Kanunu’na muhalefet” suçlarından başlatılan soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında, örgüt ve soruşturmayla bağlantılı bazı evrakların imha edildiği yönünde ihbar alınması üzerine arama kararı verildi.

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İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Namık Kemal Mahallesi Cengiz Topel Caddesi’ndeki bir binada arama yapıldı. Ekiplerin aramasında ihbarın doğru olduğu tespit edilirken, imha edilmek amacıyla parçalandığı belirlenen evraklara da el konuldu. Arama sırasında, kalabalık bir grup da adresin önünde toplanarak polis ekiplerine tepki gösterdi. Aramaya katılan ekiplerin güvenliğini sağlamak amacıyla bölgede zırhlı araçlar ve çevik kuvvet ekipleri de konuşlandırıldı. Aramanın tamamlanmasının ardından ekipler buradan ayrıldı.