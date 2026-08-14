Süleymancılara operasyondan yeni detaylar: Alihan Kuriş gizli bölmede yakalanmış

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Alihan Kuriş ve yakın çevresine yönelik 17 ilde gerçekleştirilen operasyona dair yeni ayrıntılara ulaşıldı. Yapılan operasyonda Alihan Kuriş’in, evinde yer alan gizli bir bölmede yakalandığı öğrenildi.

CNN Türk Muhabiri Merve Tokaz operasyonun detaylarını anlattı;

"Çok sıcak bir bilgiye ulaştık. Şimdi tabii bir yandan Alihan Kuriş ve beraberindeki isimler yakalandı ama yakalanma anlarına dair de artık elimize yeni bilgiler ulaşmaya başladı. Alihan Kuriş ile ilgili gizli bölmede nasıl yakalandığına dair detaylara ulaştık.

Şimdi polis ekipleri, gözaltı kararı veriliyor. Polis ekipleri sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Alihan Kuriş'in adresine gidiyor. Ancak Alihan Kuriş'in resmi olarak kayıtlı ikamet adresinde olmadığı görülüyor. Ayrıca Alihan Kuriş'in kendisine ait cep telefonunu da evde bırakarak ikametini terk ettiği anlaşılıyor. Sonrasında Alihan Kuriş'in başka bir adrese geçtiği tespit edildikten sonra polis ekipleri bu kez o ikinci adrese gidiyorlar Alihan Kuriş'i gözaltına almak için. Bakılıyor eve ve Alihan Kuriş bulunamıyor.

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Sonrasında yapılan detaylı arama çalışmasında Alihan Kuriş'in gizli bir bölmede saklandığı ortaya çıkıyor. Evde gizli bir bölme var, Alihan Kuriş'in o gizli bölmede saklanırken polis ekipleri tarafından yakalandığı elimize geçen sıcak bir bilgi.

Hem ilk adresinde yok, ikametinde yok. Ardından başka bir adese gittiği tespit ediliyor. Cep telefonunu burada ikametinde bırakması, yanına almaması da önemli bir detay. Öte yandan ikinci adrese gidiliyor, polis ekipleri her yere bakıyor. Alihan Kuriş adreste yok.

Sonrasında Alihan Kuriş'in başka bir adrese geçtiği tespit edildikten sonra polis ekipleri bu kez o ikinci adrese gidiyorlar Alihan Kuriş'i gözaltına almak için. Bakılıyor eve ve Alihan Kuriş bulunamıyor. Sonrasında yapılan detaylı arama çalışmasında Alihan Kuriş'in gizli bir bölmede saklandığı ortaya çıkıyor.

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Evde gizli bir bölme var. Alihan Kuriş'in o gizli bölmede saklanırken polis ekipleri tarafından yakalandığı elimize geçen sıcak bir bilgi. Hem ilk adresinde yok, ikametinde yok, ardından başka bir adrese gittiği tespit ediliyor. Cep telefonunu burada ikametinde bırakması, yanına almaması da önemli bir detay. Öte yandan ikinci adrese gidiliyor, polis ekipleri her yere bakıyor, Alihan Kuriş adreste yok. Sonra daha kapsamlı bir arama çalışması gerçekleştirildiğinde Alihan Kuriş'in evinde gizli bir bölmenin bulunduğu ve Kuriş'in burada saklanırken ekipler tarafından yakalandığı elimize geçen sıcak bir bilgi. Tabii neden saklandı, bir kaçış durumu mu söz konusuydu acaba? Bu önemli. Bizzat evin içerisinde gizli bir bölmenin olduğu ifade ediliyor. Şimdi dünden beri zaten gizliliği konuşuyoruz. İletişimde gizlilik, haberleşmede gizlilik... İşte FETÖ vari bir yapı mı Alihan Kuriş'in oluşturduğu bu oluşum? Bunu konuşuyoruz. Bunun üzerine bir de gizli bölme detayı var."

NE OLMUŞTU?

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, "suç örgütü kurma ve yönetme", "suç örgütüne üye olma", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık", "vergi usul kanununa muhalefet" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, şüpheliler ve suç örgütüne ait şirketler hakkında MASAK raporu hazırlandı.

MASAK raporunda, örgüte ait şirketlerin birçoğunun 2020'den sonra finansal işlem hacimlerinin belirgin şekilde arttığı, şirketlerin bölünme ve devir işlemi gerçekleştirdiği, şirket bölünmelerinde oldukça yüksek sermayeyle yeni şirket kurulduğu, kurulan yeni şirketlerin bölünmeyi gerçekleştiren şirketlerden farklı ilde ve bölünen şirketten farklı faaliyet alanlarına sahip olduğu tespit edildi.

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Bazı şirketlerin sermaye dışında herhangi bir kaynağının bulunmadığı, aktif ticaret yapılmadığı ancak söz konusu sermayeyle bağlı ortaklıklar kaleminin finanse edildiği aktarılan raporda, suç örgütünün bu yöntemle şirketlerin kayıtlarına ulaşılmasını engellemeyi ve finansal işlemlerin takibini zorlaştırmayı amaçladığı kaydedildi.

Şirketlerin çoğunda çeşitli ödeme kuruluşları aracılığıyla transfer alımlarının tespit edildiği bilgisine yer verilen raporda, şirketlerde yüksek nakit sirkülasyonunun bulunduğu, ortakları tarafından şirketlere kaynağı izaha muhtaç yüksek miktarda nakit girişleri gerçekleştirildiği ve şirket ortakları tarafından şirketlerin sermaye artırımlarında bu nakit girişlerinin kaynak olarak kullanıldığı belirtildi.

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Raporda ayrıca şirket hesaplarına yatırılan yüksek tutarların, analiz konusu şirketlere dikkat çekici şekilde aktarıldığı, ödeme kuruluşlarından gelen transferlerden ve nakit yatırılan tutarlardan çeşitli şirketlere yüksek miktarda para transferleri gerçekleştirildiği ifade edildi.

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