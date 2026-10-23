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Süleymancılar’a 5. dalgada 19 tutuklama

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#Süleymancılar#Alihan Kuriş#Cemaat
Süleymancılar’a 5. dalgada 19 tutuklama
Oluşturulma Tarihi: Ekim 23, 2026 07:00

SÜLEYMANCILAR cemaati içindeki ‘Alihan Kuriş suç örgütüne’ yönelik sürdürülen soruşturmanın 5. dalgasında gözaltına alınan şüphelilerden 19’u tutuklanırken, 5’i hakkında adli kontrol kararı verildi.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ‘Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütüne’ yönelik yürüttüğü soruşturma devam ediyor. ‘Suç örgütü kurma ve yönetme’, ‘suç örgütüne üye olma’, ‘suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama’, ‘kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık’ ve ‘Vergi Usul Kanunu’na muhalefet’ suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında, toplam 38 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

12 İLDE EŞZAMANLI OPERASYON YAPILDI

Soruşturmanın 5. dalgası kapsamında 12 ilde 28 ikâmet ve 16 işyerine eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda, hakkında gözaltı kararı bulunan 38 şüpheliden 24’ü yakalandı. Emniyet ve savcılık sorgularının ardından nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği’ne sevk edilen 24 şüpheliden 19’unun tutuklanmasına, 5’inin ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmasına karar verildi.    

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Örgüt lideri Alihan Kuriş, 18 Ağustos’ta tutuklandı.

   

 

 

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#Süleymancılar#Alihan Kuriş#Cemaat

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