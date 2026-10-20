Süleymancılara 5. dalga operasyon

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik sürdürdüğü soruşturma devam ediyor. ‘Suç örgütü kurma ve yönetme’, ‘suç örgütüne üye olma’, ‘suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama’, ‘kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık’ ve ‘Vergi Usul Kanununa muhalefet’ suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında dün 38 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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Soruşturmanın 5. dalgası kapsamında 12 kentte, 28 ikamet ve 16 işyerine eşzamanlı gerçekleştirilen operasyonda, hakkında gözaltı kararı verilen 38 şüpheliden 22’si gözaltına alındı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, şüphelilerden 14’ünün yurtdışında olduğu tespit edilirken, 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

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F SERİSİ 5 ADET 1 DOLAR BULUNDU

‘Alihan Kuriş suç örgütü’ne yönelik soruşturmaya ilişkin yeni detaylar da ortaya çıktı. Adli kaynaklardan alınan bilgiye göre; operasyon kapsamında Amasya’da gözaltına alınan şüpheli Hüseyin U.’nun ortağı olduğu kuyumcu dükkânında arama yapıldı. Aramada, ziynet eşyalarının bulunduğu tezgâhın altındaki çelik kasada, FETÖ soruşturmalarında örgütsel bağlantı iddialarıyla gündeme gelen F serisi 5 adet 1 dolarlık banknot ele geçirildi. Şüpheli Hüseyin U.’nun, banknotları hatırlamadığını, müşterilerden almış olabileceğini öne sürdüğü ancak ne zaman aldığını açıklayamadığı belirtildi. Soruşturma kapsamında, suç örgütünün bölgesel sorumlular aracılığıyla hiyerarşik bir yapılanma oluşturduğu ve talimatların bu kişiler üzerinden alt kademelere iletildiği iddiaları da incelemeye alındı. Kayıt dışı elde edilen gelirlerin bir kısmının yurtdışına aktarıldığı, kurban bağışları ve kermeslerden elde edilen paraların makbuz düzenlenmeden toplandığı öne sürüldü.

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KUYUMCULUK İŞLEMLERİ MERCEK ALTINDA

Ayrıca soruşturma dosyasına giren bir tanık ifadesinde, bir kuyumcu atölyesinde yüksek miktarda altın bilezik üretildiği, bunların çeşitli kuyumculara ticari işlem yapılmış gibi gösterilerek dağıtıldığı ancak gerçekte herhangi bir alım satımın gerçekleşmediği iddia edildi. Tanık, söz konusu atölyede çok sayıda valizle olağan dışı hareketlilik yaşandığını da öne sürdü. Dosyada yer alan bir başka tanık ise şirkete ortak yapılırken, ölümü halinde hisselerinin mirasçılarına geçmesini engellemek amacıyla kendisinden açık imzalı kağıt alındığını iddia etti. Soruşturmada, bazı şirketlerin gerçek ticari faaliyetlerinin bulunmadığı ve örgütün talimatları doğrultusunda yönetildiği şüphesi üzerinde durulduğu belirtildi.

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