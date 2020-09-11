Süleyman Soylu'dan 'Erol Mütercimler' açıklaması

Bakan Soylu açıklamasında 'Milletimiz gerekli cevabı verdi. Türkiye'yi bu kadar farklı düşüncelere savurmak iyi niyetli bir girişim değil. Ben tüm bunların ahlaki boyutu olduğunu ama aynı zamanda hukuki boyutunun da olması gerektiğini düşünenlerdenim' dedi.



Ayrıntılar birazdan...