AA
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Süleyman Soylu'dan 'Erol Mütercimler' açıklaması
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Erol Mütercimler'in imam hatiplilere yönelik sözleri ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Bakan Soylu açıklamasında 'Milletimiz gerekli cevabı verdi. Türkiye'yi bu kadar farklı düşüncelere savurmak iyi niyetli bir girişim değil. Ben tüm bunların ahlaki boyutu olduğunu ama aynı zamanda hukuki boyutunun da olması gerektiğini düşünenlerdenim' dedi.
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