Süleyman Soylu ve Kuşoğlu'nun da rol aldıği Aylan Bebek filmi gösterime girdi

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Gelirinin tamamı mülteci Aylan Bebeklere bağışlanacak filmde Hollywood aktörlerinin yanında, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu da rol aldılar.

Yönetmenliğini Ömer Sarıkaya'nın yaptığı Aylan bebek filmi, sinema ve siyaset tarihi açısından bir çok ilklere sahne oldu. İlk kez iktidar ve muhalefetin iki güçlü ismi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu Aylan Bebek filmi için kamera karşısına geçtiler.

Aydın ve Bodrum Belediyelerinin de katkı verdiği filme, tanınmış oyuncu Wilma Elles, kısa süre önce vefat eden cesur yürek filminin oyuncusu Mike Mitcell'in yanında, Hürriyet Gazetesi yazarı Hande Fırat, gazeteci/Sosyolog Talat Atilla, İranlı aktör Ali Sabri Belaid, Yunan aktör Hripsime Sargsan'ın yanında Kadir Süleyman, Aydan Çakır, Dursun Hazerov Gonca Yeşil, Eymen Kaya, Mustafa Ayhan gibi bir çok tanınmış oyuncular da yer alıyor.

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Gelirinin tamamının mağdur aylan bebeklere aktarılacağını belirten filmin yapımcısı ve oyuncularından Talat Atilla, filmde, "Suriye’de iç savaştan kaçan ailenin Yunanistan’a geçmeye çalışırken bindiği botun batması sonucu cansız bedeni Bodrum’da kıyıya vuran 3 yaşındaki Aylan Bebek'in dramından yola çıkarak mültecilerin sorunlarına evrensel bir bakış açısı getirmeye çalıştıklarını"ifade etti.

Atilla sözlerine şöyle devam etti. "Elimizdeki dar imkanlarla masum Aylan Bebekler bir daha ölmesin diye çektik bu filmi. Filmimizin bir çok çarpıcı sahnesi var. Örneğin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, başsavcı rolündeki Talat Atilla ile mülteci sorununa çözüm aradıkları diyalogda Soylu'nun filmde “Dünya bizi yalnız bıraksa da, biz insanlığı yalnız bırakmayacağız” diyerek dünyaya güçlü bir mesaj verirken, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu'nun, Milletvekili rolünde Aylan Bebek’e sahip çıkmayan Avrupa’ya “Tüm Dünya’nın yüreği mülteci mi oldu?” sorusu ile itiraz etmesinin tarihi diyaloglar olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Aylan Bebek filminin Yönetmeni Ömer Sarıkaya ise "Aylan bebek filmi ileşimdiye kadar Le Figaro’dan The Guardian’a kadar dünyanın önemli yayın organlarında yüzlerce kez haber olarak çıktı. Bu filmi dünyada mağdur olan tüm canlılara.

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AYLAN BEBEK FİLMİNİN KONUSU

Bodrum yakınlarında 2 Eylül 2015 tarihinde, ailesi ile birlikte yasadışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışırken kendilerini taşıyan botun batması sonu hazin bir şekilde hayatını kaybeden 'Aylan Bebek' nezdinde yaşanan trajediyi anlatıyor.

Yeni sinema dilinde çekilen Filmin başrol oyuncularından İranlı usta aktör Ali Sabri Belaid, Aylan bebek ve annesi rolündeki Gonca Yeşil'in yaşadıkları zorluğu ve başsavcı rolündeki Talat Atilla'nın en yakını tarafından ihane uğramasını, ve finalde başsavcının radikal bir karar vermesini konu ediniyor.