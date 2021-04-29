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HaberlerGündem HaberleriSüleyman Soylu, Kut'ül Amare Zaferi'nin 105'inci yılında şehitleri andı
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Gündem
AA
Haber Giriş: 29.04.2021 - 22:58 | Son Güncelleme:

Süleyman Soylu, Kut'ül Amare Zaferi'nin 105'inci yılında şehitleri andı

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Süleyman Soylu, Kut'ül Amare Zaferi'nin 105'inci yılında şehitleri andı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kut'ül Amare Zaferi'nin 105'inci yıl dönümünde şehitleri andı.

Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Tarihi kahramanlıklarla dolu ecdadımızın, bizlere miras bıraktığı kahramanlık destanlarından biri olan Kut'ül-Amare Zaferi'nin 105. yıl dönümünde, tüm şehitlerimizi, gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Rabbim bizleri, ecdadımıza ve şehitlerimize mahcup etmesin."

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