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Süleyman Soylu duyurdu! Evlat nöbetinde 28'inci buluşma
Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan bir aile daha evladıyla buluştu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, güzel haberi Twitter hesabından duyurdu.
Bakan Soylu'nun paylaşımı şöyle;
Bayram öncesi Evlat Nöbetlerindeki annelere bir müjde daha; 28. buluşma gerçekleştiriliyor. Diyarbakır’da, ailelerin 681 gündür süren bekleyişi sonuç vermeye devam ediyor. Anneler kararlı, evlatlarını terör örgütünden alana kadar mücadelelerini sürdürecekler!