Süleyman Soylu duyurdu! Evlat nöbetinde 28'inci buluşma

Bakan Soylu'nun paylaşımı şöyle;

Bayram öncesi Evlat Nöbetlerindeki annelere bir müjde daha; 28. buluşma gerçekleştiriliyor. Diyarbakır’da, ailelerin 681 gündür süren bekleyişi sonuç vermeye devam ediyor. Anneler kararlı, evlatlarını terör örgütünden alana kadar mücadelelerini sürdürecekler!

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