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Süleyman Soylu: Amerika'dan birisinin sürekli Türkiye'ye parmak salladığını gördük

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#Süleyman Soylu#Bahçelievler#Bakan Soylu
Süleyman Soylu: Amerikadan birisinin sürekli Türkiyeye parmak salladığını gördük
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 06, 2023 03:32

İçişleri Bakanı ve İstanbul 2. Bölge Milletvekili Adayı Süleyman Soylu, Bahçelievler'de vatandaşlara seslendi. Soylu, Türkiye’deki son yıllarda yaşanan olaylardan bahsederken, Amerika’nın Türkiye’ye parmak salladığını söyledi. Soylu,“Bu ülkenin Sivas'ın ötesinde geçmekte zorlandığı günlerini hep beraber gördük. Ülkede birçok şey yaşadık. Amerika'dan birisinin sürekli Türkiye'ye parmak salladığını gördük” dedi.

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İçişleri Bakanı ve İstanbul 2. Bölge Milletvekili Adayı Süleyman Soylu, Bahçelievler Hürriyet Mahallesi'nde düzenlenen bir etkinlikte vatandaşlarla bir araya geldi. Soylu, Türkiye'nin son yıllarda bir çok badireden geçtiğini belirtti. Süleyman Soylu, “Kıymetli hemşerilerim şunu söylemek istiyorum. Tabii bu ülke birçok badireden geçti. Büyüklerimiz, gençler, hanımefendiler, beyefendiler, hepimiz geçtik. Her şeyi yaşadık. Yaşamadığımız kalmadı. Bu ülkede darbeler gördük. Bu ülkede uçakların, helikopterlerin bu ülkede tankları, millete saldırdığını gördük. Bu ülkede gecelik yüzde 7 bin, 8 yüz binlik faizler gördük. Bu ülkede birçok şey gördük. Bu ülkede günde 40-50 tane evladımızın ay yıldızlı tabuta sarılı bir şekilde tekbir getirerek şehadetlerle uğurlandığı günleri gördük. Bu ülkenin Sivas'ın ötesine geçmekte zorlandığı günlerini hep beraber gördük. Bu ülkede birçok şey yaşadık. Amerika'dan birisinin sürekli Türkiye'ye parmak salladığını gördük" dedi.

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“DAHA TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ YENİ GÖRÜYORLAR”

Bakan Soylu, 6-8 Ekim ve 17-25 Aralık olaylarına da değinerek, “Şimdi şunu söyleyeyim. Sadece Gezi olayları değil, ondan sonra 17-25 Aralık darbesinde o gün Başbakan'ı tutuklamak istediler mi? Peki bu da Türkiye'ye bir maliyet yükledi mi? Ardından Güneydoğu'yu tarumar eden 6-8 Ekim olaylarında, okulları yaktılar. Kütüphaneleri yaktılar. Camileri yaktılar. Evleri yaktılar. Her şeyi yaktılar yıktılar. Şimdi o dağlardan petrol fışkırıyor. Şimdi o dağlarda çinko madeni var. Şimdi o dağlarda zenginlik varsa, zenginlik olacak. Daha yeni başladık. Daha Türkiye'nin gücünü yeni görüyorlar. Tayyip Erdoğan'ın bilgeliğini ve tecrübesini yeni görüyorlar. Kıymetli hemşerilerim, size şunu söyleyeyim. Daha yeni başlıyoruz Türkiye Yüzyılı'nın kapılarını daha yeni açıyoruz. Bu 780 bin kilometre karenin yüzyılı değildir. Bu Balkanların yüzyılıdır. Bu Orta Asya'nın yüzyılıdır. Bu Türk devletlerinin yüzyılıdır. Bu aynı zamanda Müslümanların, Orta Doğu'nun yüzyılıdır. Bu Afrika'da yıllarca batının sömürdüğü o insanların yüzyılıdır. Adaletin ve hakkaniyetin yüzyılını inşallah getireceğiz” dedi. 

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#Süleyman Soylu#Bahçelievler#Bakan Soylu

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