Türkiye’de ilk kez Ankara’da uygulandı! Çok çarpıcı sonucu emniyet müdürü paylaştı...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, ‘Hırsızları belirledik polislere zimmetledik’ dediği ve pilot uygulamasını başkent Ankara’da yaptıklarını açıkladığı hırsızlıkla mücadele noktasındaki çalışmaların tüm detaylarını Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, Hürriyet’e anlattı.

“Ankara’daki bu sonuç, İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nün güvenlik politikası olarak belirlenen; sorunların ayrım gözetmeden üzerine gidilmesi, tüm suçlarla topyekûn mücadele edilmesi anlayışı, kararlılığı ve güçlü iradesinin alana yansımasıdır. Bu doğrultuda hem İçişleri Bakanlığı hem de Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından lojistik ve uygulama projeleri olarak sürekli destek ve koordinasyon sağlanmaktadır. Ankara Emniyet Müdürlüğü kadrosundan bu tarihe kadar kritik ve operasyonel şubelerde yuvalanmış 3 bin 99 personelin terör örgütü FETÖ üyeliği tespit edilerek adli ve idari işlem yapılmış, ilişikleri kesilmişti.

TÜM BİRİMLERLE MÜCADELE PLANLADIK

Polis teşkilatımız, örgütün bu ihraç edilen militanları üzerinden bilinçli şekilde yaymış olduğu negatif ve güvensiz anlayıştan hızla temizlenmiştir. Bu güven ortamı bizlere hızlı karar alıp hızlı uygulama avantajı sağlamıştır. Yine personelin moral motivasyonunu arttırarak, güvenlik alanının en değerlisi olan fedakârlık anlayışının en yükseğe çıkmasında çok önemli olmuştur. Vatandaşımız evinde ve dükkânında, yani özelinde kendini güvende hissetmez ise bizim yaptıklarımızın hiçbirini önemsemez, inanmaz ve destek vermez. Bu gerçekten hareketle vatandaşlarımızın canını acıtarak, meydana geldiği çevrede yaşayan herkeste tedirginlik yaratan mala karşı suçlar başlığında sıralanan tüm hırsızlıklara karşı topyekûn tüm birimlerle mücadele planladık.



AYRI AYRI GÖREVLENDİRMELER YAPTIK

İlimizde suç oranlarındaki düşüş sadece evden hırsızlık olaylarında değil. İş yerinden hırsızlık, otodan hırsızlık, oto hırsızlığı ve açıktan hırsızlık gibi tüm mal varlığına karşı işlenen suçlarda da düşüş yaşandı. Mal varlığına karşı işlenen suçların genel analizi yapılarak, bu olayların yoğun olduğu yerleri ve saatleri belirledik. Yapılan planlamalarla devriye ekiplere, takviye sivil ekipler de oluşturduk. Böylece mahallelerde, sokaklarda sabah ve akşam görev alan grup personelimize ayrı ayrı görevlendirmeler yaptık. Yine suça karışan şahısların bir bölümünün örgütlü hareket ettiklerini ve bunu meslek haline getirdiklerini belirledik. Bu kişilere suç örgütü kurmaktan işlem yaparak daha nitelikli soruşturmalar yapılmasını sağladık.

HIZLI İNTİKAL VE DOĞRU DELİL TOPLAMA

Olaylara ilk intikal ve müdahale süremiz gündüz ve gece değişiklik göstermekle beraber 3-10 dakika arasında değişmektedir. Müdahale kadar olay yerinden iz ve delil toplayarak doğru tespitler yapmakta suçların aydınlatılmasında çok önem arz eder. Olay yeri incelemelerinin detaylı yapılmasının sağlanması, elde edilen delillerden şüphelilere ulaşılabilmesi için bu uzman birimlerimizi güçlendirdik. Daha önce suç sayıları yüksekken, olay yeri ekibinin bölgeye intikali ve müdahale süresi gecikiyordu. Bugün ise bu uzman olay yeri ekipleri olayların yüzde 99’una 30 dakika içinde müdahale edebilmektedirler. Olay sayısı düşünce, iş gücü ve enerjimizi Ankara’da meydana gelen faili meçhul hırsızlık olaylarının aydınlatılması için kullandık. Ayrıca elde ettiğimiz bilgiler, olaylarda suça karışan ve karışacak şahıslara yönelik bizde bir hafıza oluşturmasına da imkân sağladı.

PLANLI VE ŞOK UYGULAMALAR YAPIYORUZ

İlçe emniyet müdürlüklerimizce günlük, haftalık, aylık olarak hırsızlık olaylarına yönelik analiz çalışmalarıyla zaman-adres durumları gözetilerek halkın yoğun olduğu işlek meydan ve caddelerde yankesicilik, kapkaç, üç kâğıtçılık, dolandırıcılık ve açıktan hırsızlık olaylarına karşı planlı ve şok uygulamalar yapıyoruz. Hırsızlık malı satın alan ve alması muhtemel ikinci el eşya satan yerler sürekli gözetimimiz altında. Bu yerler sürekli ilçe emniyet müdürlüklerimizce denetleniyor. Mal varlığına karşı işlenen suçlar bizim önceliğimiz.

SOKAK AYDINLATMASI VE KAMERA TESPİTİ

Yine belli zaman aralıkları içerisinde muhtarlarımız ve diğer ilgili kurumlarında katılımı sağlanarak toplantılar düzenliyoruz. Bu toplantılarda alınan önlemler hakkında, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği’nden konularına hakim personelimiz, site yöneticileri ve vatandaşları bilgilendiriyor. İlçelerimizde aydınlatmanın yetersiz olduğu ve aydınlatması bulunmayan cadde ve sokaklar ile kamera sisteminin yetersiz olduğu yerlerin tespitini yaptık ve kamera sistemi kurulumu için ilgili kurumlarla gerekli yazışmaları tamamladık. Şehrimizin birçok farklı yerinde şehir içi yol uygulama noktalarına ek uygulama noktaları oluşturduk.

SUÇLULARIN SÜREKLİ ENSELERİNDEYİZ

Ayrıca suçluların işbirliği yapmasını engellemek, suça eğilimli kişilerin suçlularla irtibat kurabilecekleri alanları sınırlamak, suçluların toplanabileceği alanları kontrol etmek ve caydırıcılığı arttırmak amacı ile geniş kapsamlı çalışmalar yürütüyoruz. Suçluların sürekli enselerindeyiz. Sorumluluk bölgelerimizde kalmakta olan kontrolsüz yerler, terk edilmiş binalar, ihmal edilmiş parklar gibi alanlar, gerek yaya devriyelerimiz tarafından gerekse şok uygulamalarla diğer ekiplerimizce sürekli kontrol ediliyor. Genel olarak tüm olaylarda sonuca hızlı müdahale, iyi analiz ve etkin soruşturmayla ulaşıyoruz.”



SUÇLARDA DÜŞÜŞ EĞİLİMİ DEVAM EDİYOR

Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, “Kentin genel asayiş tablosu nasıl? Asayiş faaliyetleri ile ilgili veriler ne durumda?” sorularına ise şu yanıtı verdi:

“Ankara’da suçlardaki düşüş eğilimi son üç yılda olduğu gibi bu yıl da devam etmiştir. Son 5-6 yılın rakamlarına baktığımızda özellikle hırsızlıkları içeren mala karşı suçlarda çok yüksek oranda radikal düşüşler sağlanmıştır. Birkaç çarpıcı örnek verecek olursak: 2015 yılında 10 bin 819 olan evden hırsızlık 2020’de 894’e, 2016’da 6 bin 344 olan iş yeri ve kurumdan hırsızlıklar ise 2020’de 641’e gerilemiştir. Bu rakamlar nerelerden geldiğimizi göstermesi bakımından dikkat çekicidir. 2020 yılı ile 2019 yılını karşılaştırdığımızda ise suçlarda düşüş eğiliminin aynı şekilde devam etmekte olduğunu görüyoruz. Bu, kişilere karşı suçlarda yüzde 4, mal varlığına karşı işlenen suçlarda yüzde 19, tüm suçlara baktığımızda ise yüzde 8 olarak kendini gösterdi. Kişilere karşı işlenen suçlardan; kasten yaralama yüzde 4, taksirle yaralama yüzde 22, cinsel yaralama/cinsel taciz gibi suçlar ise yüzde 19 oranında düştü. Mal varlığına karşı suçlardan; evden hırsızlık yüzde 46, otodan hırsızlık yüzde 43, oto hırsızlığı yüzde 26, açıktan hırsızlık yüzde 26, kapkaç yüzde 41, yankesicilik yüzde 65 azaldı. İş yerinden hırsızlık yüzde 27, dolandırıcılık yüzde 17, yağma ve gasp ise yüzde 12 oranında azaldı. Olaylarda düşüş devam ederken bununla orantılı olarak tüm suçlarda aydınlatılma oranı yüzde 92 yükseldi. Bu olumlu sonuçlar da doğal olarak bizim motivasyonumuzu arttırıyor. İnşallah bu suç oranlarını ilerleyen süreçte daha da düşüreceğiz.”

BEKÇİLER VATANDAŞA GÜVEN VERİYOR

Ankara’da görev yapan 2 bin 32 mahalle bekçisi ile suça karşı daha güçlü mücadele verdiklerini kaydeden Yılmaz, “Bekçilerin sokaklarda devriye halinde görülmesi, düdük seslerini duyurması, vatandaşlarımıza güven veriyor. Bu konuda vatandaşlarımızdan birçok olumlu dönüş alıyoruz” dedi.

UYUŞTURUCUNUN ÖNÜNE GEÇMEKTE KARARLIYIZ

Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün uyuşturucuyla mücadelenin yanı sıra temel amaçlarından birinin de ‘uyuşturucu maddeye ulaşılabilirliğin engellenmesi ve bu zararlı maddelerle hiç tanışmamış kişilerin korunması’ olduğuna dikkat çeken Yılmaz, şöyle devam etti: “Öncelikle Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’müz görevlilerinin ilimiz genelinde uyuşturucu ticareti ve uyuşturucu kullanımı ile ilgili yaptığı çalışmalar ile riskli bölgeleri tespit ettik. Özellikle uyuşturucu maddenin yoğun olarak kullanıldığı ve ihbarların yoğun geldiği bölgelerde ‘alan denetimi projesi’ni geliştirdik. Bu proje kapsamındaki çalışmalar ile uyuşturucu kullanımının ve ulaşılabilirliğinin önüne geçmekte kararlıyız. Bununla birlikte uyuşturucu ile mücadelede toplumda farkındalık yaratmak amacıyla Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’müzün uzman personellerince gerçekleştirilen seminerler, eğitimler ve toplantılar ile madde bağımlılığı, bağımlılık yapıcı maddeler, bağımlı kişinin özellikleri, narkotik maddelerin sokak adları, şüpheli mekânlar, uyuşturucu ile mücadelede uygulanan yasal müeyyideler, ihbar mekanizmaları ve çözüm merkezleri gibi konularda bilgiler vererek vatandaşlarımızın duyarlılığını arttırmaya çalışıyoruz. Uyuşturucu ile mücadelenin aslında başta hırsızlıklar olmak üzere tüm suçlarla mücadeleyi nasıl etkilediğini, suçların birbirini nasıl beslediğini, tüm suçlarla aynı zamanda-koordineli mücadele edilirse sonuç alınabileceğini göstermesi bakımından bir tespiti de paylaşmak gerekir. Ankara’da 2020 yılında uyuşturucu suçundan tutuklanan bin 565 şahsın yüzde 38’inin aynı zamanda hırsızlık suçundan, hırsızlık suçundan tutuklanan bin 325 şahsın ise yüzde 46’sının ise aynı zamanda uyuşturucu suçundan da kaydının olduğu görülmüştür.”

İŞTE GEÇEN YILIN NARKOTİK RAKAMLARI

* 6 bin 51 olaya müdahale edilirken, 11 bin 976 uyuşturucu satıcısı ve kullanıcısı konumundaki şüpheli şahıs yakalandı. Bu kişilerden bin 565’i çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklandı.

* Yapılan çalışmalarda 530 kilo esrar maddesi, 184 kilo eroin, 46 kilo skunk, 51 kilo bonzai, 11 kilo kokain, 31 kilo metamfetamin, 127 bin 55 adet ecstacy, 14 bin 926 adet captagon ve 105 bin 308 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.