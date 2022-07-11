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Süleyman Soylu: 700 binin üzerinde Suriyeli kardeşimiz bu ülkede doğdu

#Süleyman Soylu#Göçmen#İstanbul
Süleyman Soylu: 700 binin üzerinde Suriyeli kardeşimiz bu ülkede doğdu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “700 binin üzerinde Suriyeli kardeşimiz bu ülkede dünyaya geldi. Bana ister kızsınlar, ister ne söylerlerse söylesinler. Bu topraklarda 700 binin üzerinde alem meydana getirdiler. Bu büyük bir zenginliktir” dedi.

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Soylu dün İstanbul Merter'deki Polis Eğitim ve Kongre Merkezi'nde göçmenlerle bayramlaştı. “Türkiye terörle mücadele ediyor, Türkiye göçü yönetiyor. Türkiye düzensiz göçle, kaçak göçle mücadele ediyor. Bunu bir politikayla ama aynı zamanda vicdan ve merhametle yerine getiriyor. Üzerinde ağır bir sorumluluk ve yük vardır” diyen Soylu şöyle devam etti:

BİR SINAVDAYIZ

“Biz bir sınavdayız, istisna olabilir ama bu istisnayı da bu topraklar kabul etmemelidir. Biz büyük hedeflerin yolcularıyız. Etrafımızdaki coğrafyada ve dünyada büyük hedeflerin yolcularıyız. Biz nasıl bir sınavda olduğumuzu biliyoruz. Kimse bizi bu davranışlara sessiz kalmamızı bekleyemez. 700 binin üzerinde Suriyeli kardeşimiz bu ülkede dünyaya geldi. Bana ister kızsınlar, ister ne söylerlerse söylesinler, bir tane insanın bir araya geldiği zaman annenin ve babanın attığı çığlığın ve sevincin karşılığında bu topraklarda savaştan kaçan, ölümden kaçan insanlar geldiler. Bu topraklarda 700 binin üzerinde alem meydana getirdiler. Bu büyük bir zenginliktir.”

 

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#Süleyman Soylu#Göçmen#İstanbul

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