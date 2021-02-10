‘Süleyman Şah’ı vatan toprağına götüreceğiz’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğu haftalık TBMM Grup Toplantısı konuşmasında, “İktidara geldiğimizde ilk işimiz Siyasi Ahlak Kanunu çıkartmak” dedi. Konuşmasında, “Süleyman Şah Türbesi’ni, o vatan toprağına götürmek, orada bayrağımızı dalgalandırmak bizim namus borcumuzdur” diyen Kılıçdaroğlu özetle şunları söyledi:

HAYRINA NE YAPTIN DA KARŞI ÇIKTIK?

“26 Ocak’ta grup toplantısında şu soruyu sordum: 19 yıldır iktidarı yönetenler bu memleketin hayrına ne yaptı da, CHP engel oldu? Günün 24 saati, Erdoğan oturuyor kalkıyor tek şey var CHP. ‘Kılıçdaroğlu’ndan kurtaracağız’ diyor. Çok basit. Gelir televizyona, çıkarsın karşıma, alırsın belgeleri, ver cevabını diyeceksin. Neden karşıma çıkmıyorsun?

DÖRT AYAKLI STRATEJİ

İktidar olduğumuzda dört ayaklı strateji izleyeceğiz. Birincisi, Türkiye’de herkesin can ve mal güvenliğini sağlayacağız. Can ve mal güvenliğini sağlamanın yolu çok güçlü bir demokrasiyi inşa etmekten geçiyor. Yapılması gereken adliyeye, camiye, kışlaya siyaseti sokmamaktır. Medya özgürlüğünü sağlayacağız. Şu anda TBMM, AK Parti ve MHP vesayeti altındadır. Milletin vekilini millet seçecek, genel başkanlar değil. İlk iş, Siyasi Ahlak Kanunu çıkartacağız. Bakanlar eskisi gibi TBMM’den çıkacak ve seçimle gelecek.

M KUŞAĞI Z KUŞAĞINI ANLAYAMAZ

Rektörü tayin ettiler, gençler istemiyor. Gayet barışçıl bir gösteri yapıyorlar. İlk damgaladıkları ‘terörist bunlar.’ ‘Bunlar yılan’ dediler. Yılan, bunlardan daha akıllı. Saygın hocalardan Ayşe Buğra’ya, söyleyen kişinin makamına asla yakışmayacak söylemleri rahatlıkla dile getirdiler. Bir de, ‘Efendim Z kuşağı’ diyor. M kuşağından gelenler, Z kuşağını anlayamazlar. Bereketin olduğu Türkiye inşa edeceğiz.”

‘ÇILDIRMAYIN ARKADAŞLAR’

Kılıçdaroğlu, “Ben ‘Dostlarımızla beraber iktidar olacağız’ dediğim zaman, bazı çevreler çıldırıyorlar. Çıldırmayın arkadaşlar. Dostlarımızla beraber, Allah’ın izniyle iktidar olacağız ve bu ülkeye huzuru getireceğiz, bereketi getireceğiz, bu ülkeye demokrasi getireceğiz” dedi. CHP lideri iktidara geldiklerinde yapacaklarını sıralarken ise özetle şunları söyledi: “Tank Palet Fabrikası’nı orduya iade edeceğiz. 15 Temmuz şehit ve gazileri için vatandaştan toplanan paraların tamamını hak sahiplerine bir gün içerisinde iade edeceğiz. Beşiktaş saldırısında hayatını kaybeden polislerimiz ve diğer mağdurlar için toplanan para hak sahiplerine verilecek. Çiftçilerin çektikleri kredilerin faizleri sıfırlanacak. Esnafın pandemi döneminde aldığı kredilerin faizleri silinecek, ana para da taksite bağlanacak. Esnafın stopaj vergisi kaldırılacak.”