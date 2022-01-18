Süleyman Şah Türbesi’nin mimarı Prof. Dr. Ünal Demirarslan, son yolculuğuna uğurlandı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Omicronu bilmişti... Yeni tehdidi açıkladıOmicron'u bilmişti... Yeni tehdidi açıkladı#Koronavirüs
İsmail Kartal sezon sonunda devam edecek mi İşte o sözler...İsmail Kartal sezon sonunda devam edecek mi? İşte o sözler...#Fenerbahçe
Akdenizdeki depremler ne anlama geliyor Uzmanlar bir şehre dikkat çekti: Hataylılar çok dikkat etmeliAkdeniz'deki depremler ne anlama geliyor? Uzmanlar bir şehre dikkat çekti: 'Hataylılar çok dikkat etmeli'#Deprem
Seçim barajı, HDPli Güzel, Rusya-Ukrayna krizi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2022 bizim en parlak yılımız olacak Seçim barajı, HDP'li Güzel, Rusya-Ukrayna krizi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2022 bizim en parlak yılımız olacak#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Hamile hemşireye saldıran 2 kişi tutuklandıHamile hemşireye saldıran 2 kişi tutuklandı#Başakşehir
Canlı yayında büyük tehlike Nefes nefese kaldı: Aykut abi kaza olabilirCanlı yayında büyük tehlike! Nefes nefese kaldı: Aykut abi kaza olabilir#Trafik
Bu grafikler bize çok şey anlatıyor İşte verilerle dünyada Omicron fırtınası...Bu grafikler bize çok şey anlatıyor! İşte verilerle dünyada Omicron fırtınası...#Koronavirüs
İşte koronadan en az etkilenen grup... Formülü açıkladılarİşte koronadan en az etkilenen grup... Formülü açıkladılar #Koronavirüs
Yoğun bakımda hasta yakını olmak... Dikkatle izledim ve çok şey öğrendimYoğun bakımda hasta yakını olmak... 'Dikkatle izledim ve çok şey öğrendim'#Koronavirüs
Yarın devreye sokulacak... Uyarı geldi: ABDde büyük bir kaos yaşanabilirYarın devreye sokulacak... Uyarı geldi: ABD'de büyük bir kaos yaşanabilir#UPS
Enes Karanın ölümü MHP lideri Bahçeli: Gençlerimizi sahipsiz bırakamayızEnes Kara'nın ölümü! MHP lideri Bahçeli: Gençlerimizi sahipsiz bırakamayız#MHP
Boşanma davasından bir gün önce öldürüldü Cananın son sözü Beni kurtar olmuşBoşanma davasından bir gün önce öldürüldü! Canan'ın son sözü 'Beni kurtar' olmuş#Adıyaman
HDP’ye kapatma davasında yeni gelişme Ek delil olarak gönderildiHDP’ye kapatma davasında yeni gelişme! Ek delil olarak gönderildi#HDP
Ünlü şarkıcı, nişanlısının dağınıklığından şikayetçi: Kullanıp kullanıp evin her yerine atıyorÜnlü şarkıcı, nişanlısının dağınıklığından şikayetçi: Kullanıp kullanıp evin her yerine atıyor #Katy Perry
Kendisini varlıklı zannediyorduk ancak bizi sürekli oyaladı'Kendisini varlıklı zannediyorduk ancak bizi sürekli oyaladı'#Songül Karlı
HABERLERGündem Haberleri

Süleyman Şah Türbesi’nin mimarı Prof. Dr. Ünal Demirarslan, son yolculuğuna uğurlandı

#Prof. Dr. Ünal Demirarslan#Mimar#Son Yolculuk

Suriye’nin Halep kentindeki Süleyman Şah Türbesi'nin mimarı Prof. Dr. Ünal Demirarslan (87) dün Kocaeli'deki evinde hayatını kaybetti. Demirarslan, memleketi Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde toprağa verildi.

Haberin Devamı

Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin Kurucu Dekanı Prof. Dr. Ünal Demirarslan, dün Kocaeli’deki evinde yaşamını yitirdi. Suriye’nin Halep kentindeki Süleyman Şah Türbesi ve Ankara’daki Milli Kütüphane’nin mimarı olan Demirarslan'ın başta Japonya olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde eserleri bulunuyor. Evli ve 1'i mühendis, 3'ü kendisi gibi mimar olan 4 çocuk babası olan Demirarslan, son olarak Maltepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölüm Başkanlığı görevinde bulundu.

Süleyman Şah Türbesi’nin mimarı Prof. Dr. Ünal Demirarslan, son yolculuğuna uğurlandı

Prof. Dr. Ünal Demirarslan, bugün memleketi Çanakkale’nin Gelibolu ilçesindeki Aleaddin Kalfa Mezarlığı’nda toprağa verildi. Demirarslan için öğle namazına müteakip Gazi Süleymanpaşa Camii’nde cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine Demirarslan'ın çocukları ve aile yakınları ile Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Gelibolu Kaymakamı Bekir Abacı, Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar, bürokratlar ve vatandaşlar katıldı.

Haberin Devamı

İlgili Haber

Prof. Dr. Ünal Demirarslan hayatını kaybettiProf. Dr. Ünal Demirarslan hayatını kaybettiHaberi görüntüle

Prof. Dr. Ünal Demirarslan’ın oğlu Kocaeli Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık Ana Sanat Dalı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Deniz Demirarslan, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Babam, Türkiye'nin gerçekten önemli mimarlarından, akademisyenlerinden biriydi. İnsanlar onu Süleyman Şah Türbesi'nin mimarı olarak tanıdılar. Halep'te, IŞİD tarafından saldırıya uğradığı için taşınmak zorunda kalan ilk türbenin mimarıdır kendisi. Ama çok daha büyük eserleri de vardı. Örneğin Ankara'da Milli Kütüphane'nin mimarıydı, Çankaya Köşkü'nün onarımlarında Fahri Korutürk ile birlikte çalışmıştı. Atatürk Kültür Merkezi'nin onarımı sırasında görev almıştı. Amerika'da ve Japonya'da eserleri olan, mimarlık ve iç mimarlık alanında çok önemli bir akademisyendi. Gerçekten büyük bir kayıptır. Babam Geliboluludur. Osmanlı zamanından bu yana köklü bir aileye mensuptur. Gelibolu'yu da çok severdi. Her sene birkaç kez gelirdi. Burada evi de var. Gelibolu'ya da hizmet etmiş bir insandır. Gelibolu topraklarına gömülmeyi vasiyet etmişti. Bunu yerine getirdik" dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Prof. Dr. Ünal Demirarslan#Mimar#Son Yolculuk

BAKMADAN GEÇME!

Koronavirüs sonrası koku ve tat kaybının sebebi genetik faktörler çıktı

Koronavirüs sonrası koku ve tat kaybının sebebi genetik faktörler çıktı!

#Koronavirüs
Jet Fadıl’a ‘Almanya’ şoku

Jet Fadıl’a ‘Almanya’ şoku

#Jet Fadıl
Avrupalılarda 3te 1, Afrikalılarda 10da 8... Covidi hafif geçirenlerin sırrı çözüldü: Bu varyant bambaşka

Avrupalılarda 3'te 1, Afrikalılarda 10'da 8... Covid'i hafif geçirenlerin sırrı çözüldü: Bu varyant bambaşka

#COVID-19

BAKMADAN GEÇME!

Koronavirüs sonrası koku ve tat kaybının sebebi genetik faktörler çıktı

Koronavirüs sonrası koku ve tat kaybının sebebi genetik faktörler çıktı!

#Koronavirüs
Jet Fadıl’a ‘Almanya’ şoku

Jet Fadıl’a ‘Almanya’ şoku

#Jet Fadıl
Avrupalılarda 3te 1, Afrikalılarda 10da 8... Covidi hafif geçirenlerin sırrı çözüldü: Bu varyant bambaşka

Avrupalılarda 3'te 1, Afrikalılarda 10'da 8... Covid'i hafif geçirenlerin sırrı çözüldü: Bu varyant bambaşka

#COVID-19