Süleyman Kaan Altınok neden TT oldu?

Ankara Şehir Hastanesi'nde görevli Büşra hemşire, önceki gün Twitter'da, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı etiketleyerek, "Başkanım bana bir tabak aşure gönderebilir misiniz, teşekkür ederim" dedi. Başkan Yavaş, "Sevgili kızım Büşra, senin nezdinde Şehir Hastanesi'nde çalışan tüm sağlık personelimiz için aşurelerimiz yola çıkıyor. Afiyetle yiyin, iyi ki varsınız" ifadeleriyle Büşra hemşireye cevap verirken, hazırlanan aşureler de Ankara Şehir Hastanesi’nde görev yapan sağlık çalışanlarına gönderildi.



TEPKİ TOPLADI

Twitter'da bir kullanıcı, Başkan Yavaş'ın açıklamasını paylaşarak, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Büşra hemşirenin iş feshini sonlandırmasını istedi. Kullanıcının bu paylaşımı sosyal medyada tepki toplarken, 'Büşra hemşire' ise hesabını silmek zorunda kaldı. Adı Süleyman Kaan Altınok olduğu öğrenilen kullanıcının gözaltına alındığı açıklandı.



AÇIKLAMA YAPILDI



İçişleri Bakanlığı Twitter'dan şu açıklamayı yaptı:



"Sosyal medyada bir hemşireye karşı hakaret ve tehditte bulunan @SKaanaltnok1 rumuzlu hesabın yöneticisi Süleyman Kaan Altınok isimli şahıs, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce gözaltına alınmış olup hakkında adli işlem başlatılmıştır."