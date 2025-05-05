Süleyman da ölü bulundu

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Yakınları kayıp ihbarında bulunmuştu. Ekiplerin yaptığı aramada, Süleyman Erdoğan’a ait 52 AY 465 plakalı otomobil, Küpkaya Kanyonu yakınlarında bulunmuştu. Arama çalışmalarının 3’üncü gününde Gizem Sinanoğlu’nun önceki gün cansız bedeni bulunmuştu.

Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Su Altı Karama Kurtarma, AFAD ve deniz polisleri tarafından kanyonda sürdürülen aramalarda dün de Gizem Sinanoğlu’nun bulunduğu noktaya 100 metre mesafede Süleyman Erdoğan’ın cansız bedenine ulaşıldı.