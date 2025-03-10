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Süleyman Cavlak'ın ölümüne neden olan şoförün serbest bırakılmasına aileden tepki

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#Antalya#Kaza#Trafik
Süleyman Cavlakın ölümüne neden olan şoförün serbest bırakılmasına aileden tepki
Oluşturulma Tarihi: Mart 10, 2025 10:49

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde motosiklet sürücüsü Süleyman Cavlak'ın (19) yaşamını yitirdiği kaza sonrası gözaltına alınan özel halk otobüsü şoförü Sinan T.'nin (49) serbest bırakılmasına aile tepki gösterdi. Cavlak’ın annesi Derya Cavlak (40), "Oğlumun kanı soğumadan onun elini kolunu sallayarak gezmesi bizi üzüyor" ifadelerini kullandı.

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Kaza, 27 Şubat’ta sabah saatlerinde, Yeniköy Mahallesi Karain Caddesi’nde meydana geldi. Caddeden 470 Sokak yönüne aniden dönüş yapan Sinan T. yönetimindeki 07 BNS 188 plakalı halk otobüsüne, karşı yönden gelen Süleyman Cavlak’ın kullandığı 07 BKZ 503 plakalı motosiklet çarptı.

Kazada, Cavlak hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Sinan T., savcılıktaki ifadesinin ardından 'Taksirle ölüme sebebiyet vermek' suçundan adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimliğe çıkartılan Sinan T., yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

‘SÖZÜN BİTTİĞİ YER’

Oğullarının yasını tutan Derya- Rıza Cavlak (44) çifti, Sinan T.'nin serbest bırakılmasının üzüntülerini artırdığını söyledi. Karara tepki gösteren Derya Cavlak, “Kazadan sonra ifadesi alınıp, adliyeye gittikten sonra serbest bırakılıyor. Biz acımızı yaşarken o elini kolunu sallayarak serbest bırakılıyor. Bu bizi daha da üzdü. En azından oğlumun kanı soğumadan 1 hafta, 10 gün yatsaydı. Artık sözün bittiği yer.

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Aynı gün içerisinde hiçbir şey olmamış gibi dışarıda dolaşması bizi üzdü. Acımız büyük, telafisi yok. Şoförün tutuklanmasını istiyoruz. O evinde çocuklarının başında. Bizden ne özür dilediler ne aradılar. Evladımın kanı yerde kalmasın" diye konuştu. Baba Rıza Cavlak ise “Biz oğlumun ölümüne sebep olan şoförün tutuklanmasını istiyoruz" dedi. (DHA)

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#Antalya#Kaza#Trafik

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