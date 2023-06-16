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Şule’nin katiline indirimsiz ceza

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#DİYARBAKIR#Erkan Tartuk#Şule Akdeniz Tartuk
Şule’nin katiline indirimsiz ceza
Oluşturulma Tarihi: Haziran 16, 2023 07:00

DİYARBAKIR’da 19 Mayıs günü Erkan Tartuk (30), boşanma aşamasındaki eşi, 1 çocuk annesi Şule Akdeniz Tartuk’u (21) bıçaklayarak öldürdü. Tutuklanan Erkan Tarkut hakkında Diyarbakır 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

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Davanın karar duruşmasında Erkan Tartuk, “Bıçakla koluna vurarak beni bırakmasını sağlayacaktım ancak kendini hareket ettirince boynuna geldi” dedi.

Şule Akdeniz Tartuk’un annesi S.A. ise sanığın yalan söylediğini belirterek, “Kızıma 14 yaşındayken tecavüz etmişti. O yüzden evlenmek zorunda kaldı. Erkan, kızıma tehdit mesajları atarak ‘Eve gelirsem seni öldüreceğim’ diye mesajlar atmıştı. Evde olayda kullanılan renkte bir bıçağım yoktur” diye konuştu.

Mahkeme heyeti, Erkan Tartuk’u hiçbir indirim uygulamadan ‘eşi kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

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#DİYARBAKIR#Erkan Tartuk#Şule Akdeniz Tartuk

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