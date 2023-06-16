Şule’nin katiline indirimsiz ceza

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Davanın karar duruşmasında Erkan Tartuk, “Bıçakla koluna vurarak beni bırakmasını sağlayacaktım ancak kendini hareket ettirince boynuna geldi” dedi.

Şule Akdeniz Tartuk’un annesi S.A. ise sanığın yalan söylediğini belirterek, “Kızıma 14 yaşındayken tecavüz etmişti. O yüzden evlenmek zorunda kaldı. Erkan, kızıma tehdit mesajları atarak ‘Eve gelirsem seni öldüreceğim’ diye mesajlar atmıştı. Evde olayda kullanılan renkte bir bıçağım yoktur” diye konuştu.

Mahkeme heyeti, Erkan Tartuk’u hiçbir indirim uygulamadan ‘eşi kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.