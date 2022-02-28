Şule Yüksel Şenler kimdir, ne zaman vefat etti? "Şule" belgeseliyle hayatı bir kez daha gündeme geldi

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Şule Yüksel Şenler 29 Mayıs 1938 tarihinde Kayseri’de dünyaya geldi. Aslen Kıbrıslı olan Şenler, Koca Ragıp Paşa İlkokuluna giderken ailesinin ekonomik durumu bozuldu. Ortaokulda eğitimini yarıda bırakmak zorunda kaldı. Okul hayatının yarıda kalması, onun kendini geliştirmesine engel olmadı. Okuma yazma çalışmalarına aralıksız devam etti. Yurt çapında çok sayıda konferans verdi. Kadın, Bu Gün, Hür Söz, Yeni İstiklal gibi gazetelerde köşe yazarlığı yapan Şule Yüksel Şenler, İdealist Hanımlar Derneğini kurdu.

Çok sayıda kitap ve köşe yazısı kaleme alan yazarın, ömrünü Kur’an ve sünnet çizgisinde bir nesil için adayan Huzur Sokağı isimli romanı, Birleşen Yollar adıyla sinemaya uyarlandı. Şule Yüksel Şenler, 28 Ağustos 2019 tarihinde zatürreye bağlı septik şok nedeniyle hayatını kaybetti.